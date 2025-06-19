FUTBOL
El Mollerussa obre la secció femenina, amb 5 o 6 equips
Crearà una estructura pròpia i pretén completar les categories de formació
El CFJ Mollerussa ja fa els primers passos per obrir una secció femenina, que arrancarà la pròxima temporada amb la creació de 5 o 6 equips, si es compleixen les previsions del club, que pretén completar les categories de formació des de benjamí fins a juvenil a la seua primera campanya.
El projecte de l’entitat del Pla d’Urgell passa per la creació d’una estructura pròpia per al femení per “fer una aposta forta, perquè se li donarà l’espai que mereix”, va explicar ahir a SEGRE Emili Gil, que serà el directiu responsable del futbol femení al club. El coordinador serà Manel Monné i l’organigrama es completarà amb els diferents tècnics, amb la intenció de potenciar la presència d’entrenadores.
Des de l’arribada d’Andreu Subies a la presidència del Mollerussa, el club “va veure la necessitat de crear una estructura femenina per recuperar la trajectòria que va tenir el club abans”, conta Gil. Per això, s’han celebrat recentment dos jornades de portes obertes per a noies interessades que “van tenir molt bona acceptació”, ja que van comptar amb la participació d’un centenar de noies.
Per això, el club ha activat els processos per inscriure equips des de prebenjamí fins a juvenil, encara que Gil deixa clar que “el nombre de jugadores que s’inscriguin i les edats marcaran els equips que tinguem finalment, perquè és veritat que el futbol femení et dona alternatives perquè les noies, encara que siguin de diferents edats, puguin competir”.
Segons el directiu responsable, el principal objectiu en l’arrancada del projecte femení és “començar per la base per anar millorant i pujant. Tenim molt clar que hem de començar focalitzant-nos en la formació per centrar-nos en la competició més endavant”.
Per aquest motiu, encara que no descarta la creació d’un equip sènior, Gil explica que “la prioritat és intentar completar tots els esglaons del futbol base fins a arribar a cadet, que és quan s’acaba el futbol formatiu pròpiament”.
Així mateix, per fomentar les inscripcions a la secció femenina, que formarà part de la Fundació del club, les jugadores tindran un 20 per cent de descompte en les quotes del club.