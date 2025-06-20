BÀSQUET
L’Hiopos Lleida renova el nord-americà James Batemon amb un contracte rècord per al club
Ja ha firmat per a la temporada vinent. El club ha fet un gran esforç per retenir la seua estrella
James Batemon ja és oficialment jugador de l’Hiopos Lleida per a la temporada 2025-2026. L’escorta nord-americà va firmar aquest dijous el contracte que el lligarà la temporada que ve a l’equip lleidatà, amb una clàusula de sortida que serà la quantia total dels seus emoluments, com ja és habitual en aquests casos per part de l’entitat del Barris Nord.
Encara que no han transcendit les xifres de l’operació, el contracte de Batemon és, fins a la data, el més important que ha firmat el club, que confirma l’esforç econòmic per assegurar la continuïtat d’un jugador referencial i que va ser determinant la temporada passada per aconseguir l’anhelada permanència.
La renovació de Batemon ja era un secret a veus des que el mateix jugador es va encarregar de confirmar-ho fa tot just una setmana amb un missatge a les xarxes socials. Amb una frase escrita al seu perfil d’Instagram, “Nucli Burdeus Lleida Supporters hahaha. Un altre ball, som-hi?”, l’escorta nord-americà va anunciar dijous a la matinada a divendres que la temporada vinent continuaria a l’Hiopos Lleida. Va reforçar el missatge amb una foto en la qual celebrava una de les victòries al Barris Nord amb una enorme bandera. Aquest divendres, a mig matí, el club ha anunciat oficialment la renovació del jugador per a una temporada més.
Batemon va debutar a la pista del Corunya i, encara que l’equip va perdre, el nord-americà ja es va exhibir anotant amb 18 punts. Catorze partits després l’Hiopos Lleida certificava la permanència a la Lliga ACB amb unes mitjanes destacades, 16,2 punts, 3,1 rebots, 2,6 assistències i 16,4 de valoració.
Primera peça del nou projecte
La continuïtat de Batemon era una de les prioritats del club i de Gerard Encuentra. L’acord es farà oficial durant el dia d’avui i serà la confirmació de la primera peça del nou projecte, ja que encara no està clar que els jugadors que tenien contracte en vigor el compleixin, excepte Mikel Sanz, que si no hi ha cap sorpresa seguirà a l’equip. De la resta de quotes no hi ha res segur, ja que Villar no ha confirmat encara si se’n va als EUA i Paulí i Oriola tampoc han respost a les ofertes presentades.