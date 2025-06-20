El Lleida CF assegura que les negociacions per garantir la seua continuïtat "van pel bon camí"
Els representants del club s'han reunit amb el segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, que ha ofert suport institucional i ha obert la porta a dialogar sobre l'ús del Camp d'Esports
El Lleida CF ha assegurat aquest divendres que les negociacions per assegurar el futur del club "van pel bon camí" i que preveu que "es tancaran en els propers dies". Així ho ha afirmat mitjançant un comunicat després de la reunió mantinguda entre els representants de l'entitat lleidatana, Marc Torres i Marta Pereira, i el segon tinent d'alcalde de l'ajuntament de Lleida, Carlos Enjuanes.
Durant la trobada, celebrada a les 11:00 hores, els dirigents del Lleida CF han explicat a Enjuanes els avenços en les negociacions per garantir la continuïtat del club. Cal destacar que ni l'alcalde Fèlix Larrosa ni el regidor d'Esports, Jackson Quiñónez, han assistit a la reunió, seguint les recomanacions del departament jurídic municipal, ja que els representants del club s'han querellat contra ells.
Suport municipal condicionat
Segons el Lleida, el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes ha ofert "mà estesa" per part de l'Ajuntament, mostrant predisposició per ajudar l'entitat mitjançant les subvencions corresponents, sempre que es compleixin les condicions necessàries per al seu atorgament. Així mateix, s'ha mostrat disposat a dialogar sobre les condicions d'ús del Camp d'Esports.
Ambdues parts han acordat mantenir una nova reunió en els propers dies per aprofundir en aquestes qüestions.