FUTBOL
El Mollerussa lliga dos fitxatges de Segona RFEF i la tornada de Rocky
El club va celebrar ahir l’assemblea de socis
El Mollerussa continua perfilant la plantilla amb la qual competirà la pròxima temporada a Tercera RFEF i que ja compta amb 18 futbolistes, després que el club del Pla d’Urgell anunciés ahir tres fitxatges: Andreu Lladonosa, Marc Scuri i Rockson Okyere Rocky, que torna al club. El porter d’Alguaire Andreu Lladonosa, nascut el 2004, arriba després de militar la passada campanya al Lleida CF, amb el qual va jugar tan sols a la Copa Catalunya. Un altre dels reforços també arriba al club del Pla d’Urgell des d’un equip que la passada temporada va disputar la Segona RFEF. Es tracta de l’extrem de Sabadell Marc Scuri, que abandona la disciplina del Mallorca al jugar la passada temporada al seu filial.
Per la seua part, el defensa Rockson Okyere Rocky, que pot actuar com a central o lateral esquerrà, disputarà la seua quarta temporada a les files del Mollerussa, al qual torna després d’una sola temporada marcada per les lesions a l’Atlètic Lleida, del qual també han arribat Toni Vicente i Unai Jodar. Fins al moment, l’equip del Pla d’Urgell ha anunciat 11 renovacions i set fitxatges.
D’altra banda, el club va celebrar l’assemblea de socis en la qual es va presentar un pressupost de 300.000 euros per al primer equip i el juvenil, mentre que la Fundació, on serà la resta de la base, tindrà un de 200.000 euros. A més s’ha eixugat el deute que tenia el club de més de 100.000 euros. A partir del 30 de juny el club iniciarà el procés per convertir-se en SAD. L’entitat que presideix Andreu Subies ha incorporat tres nous directius. Omar Piñol i Diego Sánchez seran vicepresidents, i Miquel Jovena serà el tresorer. Han dimitit Ramon Carulla i David Linde.