HOQUEI
De Vila-sana a l’Europeu
El Vila-sana, acabada de finalitzar una temporada per emmarcar, en la qual ha guanyat els tres primers títols de la seua història, va presentar ahir els dos primers fitxatges, anunciats per SEGRE al febrer i els dos procedents de l’HC Palau: Aina Florenza, de 22 anys i màxima golejadora de la Lliga; i Elsa Salvanyà, una jove promesa de 16, que ha estat campió d’Europa sub-17 amb Espanya.
Just el dia de la presentació, Florenza va conèixer que és una de les 11 jugadores seleccionades per Sergi Macià per representar la selecció espanyola a l’Europeu que acull Portugal al setembre i que comptarà amb tres jugadores del Vila-sana. Serà així perquè, a més de Florenza, també van entrar a la convocatòria la lleidatana Victòria Porta i la portera de Rubí Anna Salvat.
Porta ja va formar part de la selecció que es va alçar amb el Mundial l’any passat, on ja va coincidir amb Florenza, una de fixa en la selecció des de fa anys, amb dos ors i una plata mundial. Per la seua part, Salvat torna a una gran competició internacional, al disputar el Mundial del 2022 i l’Europeu del 2023, però perdre’s la cita mundialista de l’any passat.
“Vinc per continuar un projecte que ja és molt ambiciós. Soc també molt jove i vinc amb moltes ganes de continuar sumant títols”, va explicar Aina Florensa Edo (Mataró, 18-9-2002) que, durant les seues 7 temporades amb el Palau ha guanyat quatre Lligues, tres Champions, una Copa i una Supercopa, a més de ser tres vegades millor jugadora de la Lliga i quatre vegades màxima golejadora, aquest últim curs, empatada amb Sara Roces, del Gijón, amb 43 gols.
Elsa Salvanyà Farré (Breda, 9-9-2008) ja és internacional en categories inferiors i està considerada una de les més fermes promeses de l’hoquei espanyol. “Vinc amb molta il·lusió i ganes de començar aquest nou projecte”, va explicar.
Per la seua banda, Ramon Porta, president del club, va dir que amb aquestes dos incorporacions no hi ha cap altre objectiu que “continuar picant pedra. L’objectiu no és mai guanyar. Que ho aconsegueixes, perfecte. Però l’objectiu és formar gent i tenir un projecte espectacular a dalt de tot”.
No obstant, Florenza no amaga les ganes, amb Elsa, de continuar guanyant. “En el Palau sí que he guanyat molts títols, però penso que el Vila-sana està fent molt bon treball. Aquesta temporada ha aconseguit els resultats que esperava i l’any que ve intentarem guanyar més títols.”
Va valorar també, com a punt important per acceptar l’oferta, l’oportunitat de ser professional. “La motivació no només es basa en els títols, crec que el projecte, la il·lusió, la professionalitat, les ganes que té el poble, tot en general és molt il·lusionant. Soc molt jove i tampoc ho he guanyat tot. Hi ha molts títols encara que m’agradaria guanyar i penso que aquí ho podré fer”, per afegir que “en pocs llocs passa que puguis ser professional en l’hoquei i el Vila-sana m’ho dona”.
Salvanyà també es va mostrar il·lusionada per unir-se a “un projecte molt interessant, és un pas més professional del que vinc i aposto per fer les coses bé. El club té ganes i jo també”.
n El president del club, Ramon Porta, va destacar que ha fet contactes amb altres clubs i que impulsarà la creació d’una Associació de Clubs d’hoquei femenina. “Vam parlar-ho fa un any, però es va quedar en això, i durant la Copa hem parlat amb diversos clubs, també amb altres que no eren allà, i pensem que és important tenir una associació per defensar els nostres interessos. Sense anar en contra de ningú, però la Federació pren decisions sense consultar-nos, com que la pròxima temporada hi haurà nou jornades entre setmana, i pensem que hem de fer sentir la nostra veu”. Va afegir que “en tres o quatre mesos pot ser que estigui en marxa”.