Gabarró: “M’ha estat molt fàcil elegir el Pons Lleida”
El club presenta el primer dels seus tres fitxatges, que firma per dos temporades
“El Pons Lleida és un equip que lliga molt bé amb les meues característiques, així que a l’hora d’escollir m’ha estat molt fàcil prendre la decisió de venir”, explicava ahir Martí Gabarró, el primer fitxatge que fa oficial el club dels tres que ha fet de cara a la temporada vinent. Gabarró, de 23 anys, procedeix del Noia i ha firmat per dos temporades. “És un club que ha estat fent molt bones temporades, està ben estructurat i crec que puc encaixar molt bé en aquesta estructura”, va afegir.
Gabarró, que va marcar onze gols en aquesta passada Lliga, ha jugat les tres últimes temporades al Noia, club amb què va disputar la passada edició de la Final Four de la Champions, en la qual l’equip va perdre en semifinals davant del Barcelos, que es va proclamar campió continental. Amb el Noia va guanyar la Europe Cup el 2021 i la Lliga Catalana el 2023. Ha estat també internacional en categories inferiors i va ser subcampió d’Europa amb la sub-17 i campió del Món amb la sub-19.
Martí Gabarró, nascut a Torrelavit (Alt Penedès), és un dels tres fitxatges del Pons Lleida per a la pròxima Lliga, tots avançats per aquest diari. També arribaran al club, que els anunciarà més endavant, el porter lleidatà Xavi Bosch, procedent de l’Alpicat, i l’argentí Fabrizio Ciocale, fins ara al Liceo. Les baixes són Martí Zapater, Fran Tombita Torres i Nuno Paiva, a més de Nico Ojeda, que ha fitxat pel Barça, malgrat que hi ha moltes probabilitats que jugui cedit al Pons Lleida el curs vinent. Segueixen a l’equip d’Edu Amat Javi Sánchez, Sebas Moncusí, Jordi Badia, Antonio Chino Miguélez, Sergi Duch i Darío Giménez.
Pel que fa als objectius de l’equip per a la pròxima temporada, Gabarró assenyala que “no tanquem les portes a res. S’ha competit molt bé aquesta temporada anterior i cal seguir en la mateixa dinàmica. He d’adaptar-me als companys i sortirem a gaudir i a continuar sent un equip ofensiu i valent”.
En referència al que pot aportar, va destacar “verticalitat de cara a porta, puc aportar molt a nivell ofensiu i, defensivament, la intensitat que em caracteritza”.