Arranca el Mundialito Draft, amb deu seleccions a Lleida
El camp de l’Atlètic Segre acull un torneig de captació de joves talents
El Mundialito Draft Lleida 2025 comença avui (16.00) al camp de l’Atlètic Segre, amb la participació de més de 200 futbolistes repartits en deu seleccions nacionals, entre les quals Brasil, Argentina, Itàlia, Catalunya i Espanya, totes formades per jugadors federats nascuts a partir de l’any 2006 i que participaran en aquest nou esdeveniment amb la intenció de ser captats per la vintena d’observadors d’equips entre Primera i Tercera RFEF que acudiran a la competició, que s’allarga fins diumenge.
La iniciativa va sorgir de tres entrenadors lleidatans, Jordi López Mena, Cristian Olivart i Eloy García, i de l’organitzador d’esdeveniments esportius Ramon Folguera, amb la idea de generar un “esdeveniment únic en tot l’Estat”, segons va explicar ahir Folguera en la presentació, per a la captació de futbolistes. El torneig s’estructura en tres grups, dos de tres equips i un de quatre, amb un sistema que garanteix almenys tres partits per selecció. Cada partit tindrà una durada de 70 minuts (dos parts de 35), excepte les semifinals i la final, que es jugaran amb dos parts de 40.
Una de les característiques més innovadores de l’esdeveniment és el seu sistema de draft. Després de la fase de grups, els equips classificats podran seleccionar fins a dos jugadors dels dos equips que no accedeixin als quarts de final, reforçant les seues plantilles per a les rondes decisives. Aquest mecanisme ofereix una segona oportunitat a jugadors destacats, augmentant les seues possibilitats de ser vistos per observadors de clubs professionals. “L’observador vol veure el jugador en acció, no només en entrenaments”, va explicar Folguera, que va destacar que el format competitiu està pensat per maximitzar la visibilitat del talent. “Hem investigat i només hem trobat una cosa similar a Terrassa, la qual cosa converteix aquest esdeveniment en pràcticament únic a nivell estatal”, va afirmar un Folguera que va recordar que “Lleida ja va acollir una edició del Barnaball i amb 20 jugadors hi va haver 3 fitxatges. Imagineu-vos el que pot passar amb 200”.
L’accés als partits és gratuït i els organitzadors van convidar el públic a assistir a la iniciativa, que busca convertir Lleida en un nou focus de captació de talent internacional.