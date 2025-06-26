La Cursa dels Tres Tossals reunirà 870 persones
Xifra rècord entre les 2 carreres i la marxa
La vuitena Cursa dels Tres Tossals d’Alcoletge se celebrarà aquest dissabte (20.30), amb una participació rècord de 870 persones: 500 en la marxa de 5,5 km i 370 en les dos curses, de 5,5 i 10 km. L’esdeveniment destaca pel seu recorregut singular, que passa els tres turons del municipi en la carrera llarga (el Tossal dels Morts, de la Nora i l’Agustinet) i només els dos primers en la curta.
Com en les últimes quatre edicions, passarà per l’interior d’una trinxera de la Guerra Civil al Tossal de la Nora. A més, el recorregut de 5,5 km està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, afavorint la inclusió. “Hem tancat inscripcions amb gairebé 900 persones, que és un èxit absolut”, va destacar Joan Lladós, representant de l’Associació Atlètica Tres Tossals, responsable de l’organització de la carrera juntament amb l’ajuntament, que ahir va estar representat en la presentació oficial a la diputació de Lleida per la regidora de Salut, Anna Martí. La prova també tindrà un component solidari, amb una recollida de roba esportiva destinada als campaments de refugiats sahrauís a Tinduf.