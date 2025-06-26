L’Hiopos Lleida voreja la meta de 4.500 abonats
El club se’n queda només 40 d’aquest objectiu el primer dia per a noves altes
L’Hiopos Lleida pràcticament ja ha aconseguit l’objectiu de comptar amb 4.500 abonats la pròxima temporada. Ahir, en la primera jornada dedicada a la venda per a nous abonats, es va vorejar l’objectiu que havia anunciat el president del club, Albert Aliaga, quan el passat 28 de maig va presentar la nova campanya. Davant de les portes del Barris Nord van començar a reunir-se aficionats abans fins i tot d’obrir la venda. A les 21.30 el club va comunicar que s’havien despatxat 4.460 abonaments, a només 40 de l’objectiu.
La temporada passada, la primera a la Lliga ACB, el club també va aconseguir el número que s’havia proposat, que va ser de 4.000. L’endemà de presentar la nova campanya ja es van començar a vendre abonaments per als aficionats que volien renovar el seu i que volguessin mantenir el mateix seient al pavelló. D’aquests aficionats, un total de 3.865 van acabar renovant, per la qual cosa la xifra de baixes es va acostar als 150 seguidors. Ahir, primer dia per a noves altes, es van posar a la venda una mica més de 600 abonaments. El tancament d’aquest termini l’anava a marcar l’esgotament d’existències i, vist el gran èxit d’ahir i tenint en compte que es poden obtenir online, amb tota seguretat el club podrà anunciar avui que dona per acabada la campanya d’abonats. Tot un èxit tenint en compte que falten tres mesos per a l’inici de la competició. El club ha mantingut el preu als abonats de la temporada anterior, apujant-lo un 5 i un 6% per a les noves altes.
Borja Comenge, entrenador del segon equip del Força Lleida, tornarà aquest estiu a treballar amb les seleccions de base de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Comenge serà tècnic assistent de l’acabada de crear Selecció Espanyola B que té com a entrenador al targarí Jaume Ponsarnau. “És el quart estiu que treballo amb el Jaume a seleccions, els tres anteriors va ser amb la Sub’22 i la Sub’23”, explica Comenge, que considera aquesta experiència “molt enriquidora”.
Quart estiu de Borja Comenge amb les seleccions
�És un format que m’agrada molt, amb jugadors amb qui t’enfrontes o que segueixes durant la temporada. Es tracta de jugadors que ja estan en el professionalisme, la gran majoria, i aquest treball els va molt bé de cara a la pretemporada. Estar a la selecció és motivador per a ells i venen amb molt bona mentalitat”. Entre els 16 convocats per a aquesta concentració que s’iniciarà a Madrid el 24 de juliol, es troba Rafa Villar, a més de Michael Caicedo, que també va jugar part d’aquesta temporada a Hiopos.D’altra banda, Oriol Paulí, de l’Hiopos i Maria Cerqueda, del Robles, rebran demà el Trofeu MVP a la Festa del Bàsquet Lleidatà que se celebra a Tremp.