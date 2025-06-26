El pitxitxi Wilber Hurtado no seguirà a l’Atlètic Lleida
El davanter barceloní d’origen equatorià Wilber Hurtado, màxim golejador de l’Atlètic Lleida i de tot el grup V de Tercera RFEF, no seguirà a l’Atlètic Lleida després d’anotar 24 gols (23 en Lliga regular i un al play-off) en la seua única temporada al Ramon Farrús. L’equip lleidatà va anunciar ahir la marxa de l’atacant, de 24 anys, que s’incorporaran al Mallorca B, que també jugarà a Tercera RFEF, encara que al grup balear, després del descens.