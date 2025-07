La màgia de Paulinho classifica el Palmeiras

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Palmeiras es va imposar ahir al Botafogo amb un golàs de Paulinho en la pròrroga (1-0) i es va convertir al primer equip a avançar als quarts de final del Mundial de Clubs. El verdao va eliminar el vigent campió de la Libertadores en un partit que va suposar el final d’una ratxa de dos anys sense aconseguir imposar-se al Gloriós.

El Lincoln Financial Field de Filadèlfia, casa dels Philadelphia Eagles de la NFL, va ser per 120 minuts l’epicentre del futbol brasiler. Les aficions d’ambdós equips van farcir les grades de l’estadi nord-americà per crear un ambient únic en un xoc que, en el primer temps, no va ser precisament una festa de futbol ofensiu. De fet, la primera ocasió no va arribar fins a l’afegit, quan Richar Rios va intentar sorprendre amb un potent xut llunyà que va ser aturat pel porter del Botafogo. En la represa, el partit es va animar i van arribar les ocasions, sobretot a favor del verdao, que no va ser capaç d’obrir el marcador i el xoc va acabar arribant, indefectiblement, al temps extra. En la pròrroga, el Palmeiras no va deixar escapar la seua oportunitat i gràcies a una genialitat de Paulinho, que va firmar una gran acció individual, va poder obrir el marcador i decantar el partit (1-0). En els últims minuts, els d’Abel Ferreira es van quedar amb un home menys per l’expulsió de Gustavo Gómez, però la feina ja estava feta i van poder avançar a quarts.

El partit, seguint la tònica d’aquest torneig, no va ser un gran espectacle esportiu, un fet que ha generat detractors com el cas de Jürgen Klopp, qui va assegurar que “és una competició inútil” i “la pitjor idea mai implementada en el futbol”.

D’altra banda, el Palmeiras s’enfrontarà al guanyador del Benfica-Chelsea, en joc encara al tancament d’aquesta edició.