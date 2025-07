Tremp acull la Festa del Bàsquet lleidatà

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Bàsquet va clausurar la temporada divendres, celebrant a Tremp la XXXVII Festa del Bàsquet lleidatà. L’esdeveniment, organitzat amb la col·laboració de l’ajuntament de Tremp i el Club Bàsquet Tremp, va omplir per complet el Espai Cultural La Lira, on es van entregar els premis als i les millors jugadores de totes les categories, tant a nivell territorial com català.

També es va reconèixer entrenadors i entrenadores, àrbitres, auxiliars de taula, dirigents i persones que han contribuït al creixement del bàsquet a les terres de Ponent. Es van destacar els ascensos d’equips, especialment el del Mollerussa a Tercera FEB.

L’acte va comptar amb la presència de Javier Calles, president territorial de la FCBQ; Sílvia Romero, alcaldessa de Tremp; Jaume Catalán, regidor d’Esports; Òscar Martínez, diputat de la diputació de Lleida, i Alba Morè, vicepresidenta del consell comarcal del Pallars Jussà. A més, es va commemorar el 40è aniversari del Club Bàsquet Tremp.