L’Atlètic Lleida estudia “seriosament” licitar per la plaça que deixa el Lleida FC a Segona RFEF

L’Atlètic Lleida “valora seriosament” anar a la subhasta per comprar la vacant del Lleida CF a Segona RFEF , el preu de la qual va fixar la Reial Federació Espanyola de Futbol en 288.920 euros. Encara que ha estat un secret a veus que al Ramon Farrús veuen amb bons ulls aquest ascens administratiu després de no aconseguir-ho per la via esportiva, fonts del club de Cappont es van limitar a dir ahir que “estem valorant seriosament la possibilitat” d’optar a la compra de la plaça.

“Estem fent números i recopilant els pros i contres de la decisió”, van afegir. Segons les esmentades fonts, “ens agradaria que el futbol de la ciutat no perdi la categoria, però no ho tenim decidit en aquest moment”. Sigui com sigui, l’Atlètic Lleida s’ha mantingut a l’expectativa les últimes setmanes del que s’esdevingués amb el Lleida i, de fet, no ha fet gaires moviments a la plantilla, malgrat que el projecte també està contemplat tornant a intentar l’ascens esportiu des de Tercera RFEF.

A més, segons aquestes mateixes fonts, la intenció és establir sinergies amb la iniciativa del futbol popular que impulsen les penyes i que lidera Andreu Ratés, president de l’Associació Amics del Lleida, que presidirà la nova entitat el periple de la qual començaria a Quarta Catalana.

En qualsevol cas, la prioritat per adquirir la plaça la té el Cornellà, que segons va publicar ahir Mundo Deportivo, s’ho està pensant. I també hi estaria interessat, segons aquest mateix mitjà barceloní, el Badalona CF, que es va classificar en cinquena posició de Tercera RFEF i la prioritat del qual està per sota de l’Atlètic Lleida.

D’altra banda, l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va confirmar ahir que tretze clubs no han satisfet el total de pagaments establerts amb els seus jugadors, entre aquests el Lleida, que serà descendit de la Segona Federació, conforme al Reglament General de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i una vegada finalitzats els terminis marcats per les comissions mixtes.

Durant el preconcurs, que té una durada màxima de 4 mesos, se suspenen les execucions i embargaments sobre els béns de l’entitat, la qual cosa li dona un respir financer per buscar solucions. El Lleida ha demanat urgència al jutge ja que dilluns i dimarts es dirimeix la venda de la plaça.

El Lleida presenta preconcurs per evitar el descens

El Lleida CF va emetre ahir un comunicat en el qual va anunciar la presentació de preconcurs de creditors a fi d’evitar el descens administratiu. Segons el comunicat, “davant de la resolució, dictada i notificada en data d’ahir per l’RFEF, el club ha demanat al Jutjat Mercantil de Lleida, en el marc del procediment preconcursal instat l’1 de juliol, que acordi la suspensió de l’execució d’aquesta resolució a fi que es deixi sense efecte el descens administratiu mentre es tramiti aquest procediment judicial”. Acaba afegint que “el club continua treballant i exhaurirà totes les vies possibles per a la seua salvació i continuïtat”.