Marc Márquez guanya tranquil la cursa llarga de Sachsenring per davant del seu germà Álex

El pilot espanyol Marc Márquez (Ducati) ha guanyat aquest diumenge per davant del seu germà Álex Márquez (Ducati) la cursa llarga de MotoGP en el Gran Premi d’Alemanya, onzena prova del Campionat del Món de motociclisme, mentre que l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha completat el podi després de diverses caigudes dels seus adversaris.

Amb l’absència de l’italià Franco Morbidelli (Ducati) sobre el circuit de Sachsenring, havent patit una greu contusió a la seua clavícula esquerra, l’acció en la categoria 'reina' d’aquest Mundial va començar en condicions d’asfalt sec i Marc Márquez va aprofitar la seua 'pole position’ per marcar jerarquia des que es va apagar el semàfor.

Aviat hi va haver ensurt després de caiguda de l’italià Lorenzo Savadori, suplent a Aprilia de l’encara lesionat Jorge Martín. Però, sobretot, va canviar la lluita pel podi quan en la quarta volta es va veure un xoc entre el portuguès Miguel Oliveira (Yamaha) i el murcià Pedro Acosta (KTM).

Marc Márquez i l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati) obrien buit mentre el també italià Marco Bezzecchi (Aprilia) aguantava al tercer lloc davant de l’empenta de l’altre germà Márquez, Álex (Ducati). I a la zona mitjana, el murcià Fermin Aldeguer (Ducati) agitava el combat pels punts.

Aquesta baralla es va animar encara més quan Di Giannantonio va caure en la corba núm. 1 de la volta 18, beneficiant als seus compatriotes Bezzecchi i 'Pecco' Bagnaia, així com a Álex Márquez anant tercer entre ambdós. Tanmateix, aquest escenari va durar sol tres voltes, fins que el mateix Bezzecchi igualment se’n va anar l’asfalt frenant en la corba núm. 1.

Aquest lloc de frenada va ser un maldecap per a tothom, ja que el japonès Ai Ogura (Aprilia) va xocar allà mateix després amb el mallorquí Joan Mir (Honda). Tants contratemps van provocar que tot just 10 pilots acabessin una cursa amb el 'peix' venut i que va servir Marc Márquez per distanciar-se uns altres cinc punts del seu germà com líder del Mundial.