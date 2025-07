L’AEM s’enfrontarà a 4 equips de la Lliga F en pretemporada

L’AEM tindrà una pretemporada d’allò més exigent per preparar el seu quart projecte consecutiu en la Primera RFEF femenina, ja que es mesurarà amb quatre equips de la màxima categoria del futbol estatal, la Lliga F. Llevant, DUX Logronyo, Espanyol i Llevant Badalona posaran a prova el nivell del nou equip que dirigirà Joan Bacardit, que hauria preferit més rivals de primer nivell per posar-se a punt. “No volia jugar contra cap equip de la nostra categoria i hauria preferit enfrontar-me amb més rivals de la Lliga F, però és un bon calendari”, va afirmar el nou entrenador del conjunt del Recasens.

L’AEM, que arrancarà els entrenaments dimecres vinent, si bé les jugadores estan convocades per passar les revisions mèdiques entre dilluns i dimarts, debutarà en la pretemporada el dia 7 d’agost al camp del Llevant i s’estrenarà a casa tres dies després, quan rebrà el filial valencià.

El dia 13 visitarà el Logronyo, ascendit a la Lliga F, el diumenge 17 jugarà al camp de l’Espanyol, el 24 al del Llevant Badalona i el 27 al del Saragossa, de Segona RFEF, per tancar la preparació el dissabte 30 a casa davant del Cornellà, de Tercera RFEF.

Bacardit no tem l’entitat dels rivals, ja que és de l’opinió que “els amistosos no serveixen per a res. Ens trauran els defectes, però d’això es tracta. Prefereixo perdre tots els amistosos i guanyar el primer partit de Lliga”, va sentenciar.

Ransanz, renovada

D’altra banda, el club va anunciar ahir la desena renovació, la centrecampista reusenca Paula Ransanz, que complirà la seua segona campanya.