Triatló inclusiu: Un centenar d’esportistes amb diferents capacitats se citen a Tàrrega

La zona esportiva de Tàrrega es va omplir ahir d’esportistes, alguns amb discapacitat o especials dificultats, per participar en la segona edició del Triatló Popular inclusiu organitzat pel Club Esportiu Alba, iniciativa que va nàixer l’any passat coincidint amb el seu 30 aniversari. La prova va convocar un centenar d’esportistes, que van completar la prova de forma individual (43), en parelles (10) o en trios (10).

Concretament, el segon Triatló Popular de Tàrrega va consistir a nadar 200 metres a la piscina coberta, pedalar 10 quilòmetres fins a Verdú i córrer uns altres 2,5 quilòmetres a la pista d’atletisme.

Jordi Garriga, portaveu del Club Esportiu Alba, va explicar que van adaptar les distàncies a les del triatló súper esprint, una de les modalitats més curtes i assequibles, ideal per poder iniciar-se. Garriga va destacar que “estem molt contents” per la bona resposta dels participants en una edició en la qual “hem augmentat especialment els esportistes individuals”. El portaveu del Club Alba va afirmar que “el Triatló Popular s’ha convertit en una festa al mig de l’estiu en la qual aprofitem per practicar una mica d’esport deixant la competitivitat al marge i fomentant la inclusivitat”.

Quant als inscrits, va dir que hi havia 10 esportistes del Club Alba i participants de Tàrrega, l’Urgell, la demarcació de Lleida i fins i tot de Tàrrega. La jornada va acabar amb un sopar amb 170 comensals.

Per la seua part, la regidora d’Esports, Laura Tejero, va celebrar la iniciativa que “fomenta l’activitat física” i va agrair la tasca del Club Alba i dels voluntaris.