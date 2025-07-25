NATACIÓ
El duo lliure i el waterpolo es coronen amb l’or
Iris Tió i Lilou Lluís es van proclamar campiones en natació artística. Felipe Perrone es va acomiadar amb el quart Mundial espanyol
La delegació espanyola va sumar ahir dos medalles d’or en el Mundial de Natació que s’està celebrant a Singapur, després que el duo de natació artística format per Iris Tió i Lilou Lluís i l’equip masculí de waterpolo, en el comiat de Felipe Perrone, es proclamessin campiones del món. Així, Espanya ja suma vuit metalls al medaller, tres d’or, dos de plata i tres més de bronze.
El primer or de la jornada va arribar gràcies a la parella espanyola de natació artística formada per Iris Tió, que va sumar el seu segon or al Mundial després del de només lliure, i Lilou Lluís, que es van proclamar campiones del món en la rutina de duo lliure, en una enorme actuació que els va permetre superar Itàlia, Rússia i una Xina que es va quedar sense medalla. El triomf de les nadadores catalanes va significar el primer or d’una parella espanyola en aquesta rutina.
Poques hores després, la selecció masculina de waterpolo es va proclamar per quarta vegada campiona del món després de guanyar Hongria (15-13) a la final, en un partit excels d’Álvaro Granados, Bernat Sanahuja i Unai Aguirre per oferir aquest títol al gran capità Felipe Perrone, que es retirarà amb tots els honors i com a campió mundial. A més, Perrone va anotar dos gols, l’últim el que va posar el 15 al marcador espanyol, que recupera el títol mundial que va guanyar el 2022.