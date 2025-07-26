FUTBOL
Aposta de proximitat: Jordi Cortés es posa al capdavant del “Lleida més lleidatà des d’Elcacho, Palau i Rubio”
Al formar contra rellotge un equip que “s’hi deixarà la pell”. “Si enterraven el club, ho havien de fer amb mi”
El tècnic de Balaguer Jordi Cortés va ser presentat ahir com a nou entrenador del Lleida CF, un repte que afronta amb la clara intenció de “primer competir per salvar-nos i després somiar” i amb una plantilla i un cos tècnic confeccionats en temps rècord per arrancar la pretemporada dilluns, amb jugadors del territori i molts amb passat al club, que “s’hi deixaran la pell”. Cortés, que ha estat vinculat al club des de la seua etapa formativa com a jugador i, més tard, com a tècnic en diferents categories fins a tornar com a segon entrenador el març passat, liderarà un projecte que parteix des de zero, però que sempre va ser la seua prioritat. “Si enterraven el Lleida, havien d’enterrar-lo amb mi”, va afirmar.
Cortés va explicar que tenia contracte en vigor des del març i que, a l’acabar la temporada, no se li va comunicar la sortida com a la resta del cos tècnic. “Hi he estat vinculat des dels cinc anys i no em veia fora. Aquest club és casa meua”, va destacar el tècnic, que fins i tot va dir que es va oferir per ajudar en el projecte de futbol popular.
També va detallar que, malgrat el poc temps des de la confirmació de la continuïtat del club dimecres de la setmana passada, han pogut tancar pràcticament la plantilla. Per arrancar comptarà amb uns 18 o 19 jugadors, més cinc o sis a prova. “Ha estat una carrera contra rellotge, però sortirem a entrenar-nos amb normalitat. Serà el Lleida més lleidatà des d’Elcacho, Palau i Rubio”.
De fet, va assegurar que “hem elaborat un equip amb jugadors de proximitat i no gaire cars”. Ell mateix va desgranar que alguns dels futbolistes seran Xavier Puiggròs Putxi, Quim Montenegro, Sasha Litwin, Joan Rusiñol, Sebi Serediuc i Aleix León, a més d’Òscar Rubio.
Pel que fa als objectius, va ser clar: “Fa dos setmanes estàvem més a prop de Quarta Catalana que d’una altra cosa. L’objectiu és competir i mantenir la categoria com més aviat millor. Després, si es pot, somiarem”.
A més, Cortés va agrair la col·laboració de clubs catalans que han mostrat el suport al Lleida i va especificar que el Terrassa, seguint els passos del Sant Andreu, jugarà un amistós al Camp d’Esports el 31 d’agost, assumint els costos i donant els beneficis a l’entitat lleidatana. “L’afecte que hem rebut és increïble. El club és estimat per tot el futbol català. No sempre per la seua gestió, però sí per la seua trajectòria”.
Sobre el Camp d’Esports, va reconèixer que a l’inici pot suposar un repte per a alguns jugadors, però que s’ha de convertir en un avantatge. “Hem de fer que el jugador se senti còmode aquí, i això també passa pel suport de l’afició, que no és responsable del que ha passat. Gràcies a ells seguim aquí i ara els necessitem”, va concloure.
Quarta Trobada/Dinar d’exjugadors de la UE Lleida
Ahir es va celebrar al restaurant del Tòfol la quarta Trobada/Dinar de La Quinta Lo Pacheco, que va reunir 17 exjugadors de la UE Lleida de diferents èpoques. Els presents van ser Pascual, Andrés Escolà Bibi, Tòfol, Iglesias, Carrio, Camarero, Mora, Bosch, Marín, Reig, Aniano, Jaimejuan, Viladegut, Cortés, Puig Solsona, Miguel Rubio i Lluís Elcacho, a més de Miquel Genís, històric membre de l’staff.