NATACIÓ
L’Artística estatal tanca la millor participació històrica
Amb nou medalles, després de l’or i el bronze ahir en l’última jornada
La natació artística espanyola va continuar fent història als Mundials de Singapur i va conquerir la seua tercera medalla d’or a la ciutat asiàtica, després de la victòria que van aconseguir ahir Dennis González i Iris Tió a la final de la rutina lliure del duo mixt. A més, va aconseguir el bronze a la final de la rutina acrobàtica per equips. Amb aquests dos últims resultats, la representació espanyola va firmar la seua millor actuació en tota la història dels Mundials amb un total de nou medalles, després de guanyar tres ors, dos plates i quatre bronzes.
Dennis González i Iris Tió es van penjar l’or després de quedar al davant dels russos Aleksandr Maltsev i Olesia Platonova i també dels britànics Ranjuo Tomblin i Isabelle Thorpe. Amb 323.8563 punts, a raó de 188.7500 en impressió i de 135.1063 en execució, la rutina espanyola tenia una dificultat total de 433.500 i va servir per conquerir una nova medalla per a la sincro en aquest Mundial. D’aquesta collita, Tió ha sumat sis metalls (tres ors i tres bronze) i González n’ha firmat quatre (un or, dos plates i un bronze).
Per la seua part, el conjunt espanyol, integrat per Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluís, Txell Mas, Paula Ramírez i Sara Saldaña, es va quedar a 7,9224 unitats de la Xina, que va encadenar el seu tercer títol universal consecutiu amb una puntuació de 229,0186. Va completar el podi l’equip rus, que competeix en aquests campionats sota bandera neutral i que va aconseguir la medalla de plata amb un total de 224,721 punts, tres més que Espanya.
L’arribada a finals del passat mes d’agost de l’entrenadora Andrea Fuentes sembla haver donat un nou impuls a l’equip espanyol, que s’ha marcat com a objectiu en aquest cicle olímpic competir de tu a tu amb la Xina i Rússia per la victòria.
“Està sent una mica aclaparador, la veritat. El primer or va ser com si saltéssim pels aires, el segon va ser un “no m’ho puc creure” i el tercer és com “a veure, un moment, que està passant”. Ens està començant a donar una mica de vertigen, sincerament, però estem molt contentes alhora”, va declarar Fonts a la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN).