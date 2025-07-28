NATACIÓ
Carrasco s’estrena arribant a les ‘semis’ de 200 estils
El canari Carlos Gimeno va ser plata en salts a la plataforma de 27 metres
La nadadora lleidatana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) va iniciar ahir la seua etapa al Mundial de Singapur amb una enfeinada jornada, en la qual va saltar fins a tres vegades a la piscina i va assolir, amb suspens, les semifinals dels 200 estils, en les quals va acabar tancant la taula de temps, amb la setzena plaça, amb la seua pitjor marca de la jornada (2:12.49).
En la seua segona participació mundialista va aconseguir el millor resultat espanyol en la primera jornada de natació, ja que Nil Cadevall va ser vint-i-sisè en 100 braça i Laura Cabanes va quedar al lloc 23 també en 200 estils. A més, el 4x100 masculí lliure va ser setzè a les sèries malgrat el rècord d’Espanya de Sergio de Celis.
A les sèries del matí, la lleidatana va firmar la setzena marca, la mateixa que l’eslovaca Tamara Potocka (2:12.29), l’última que donava accés a semifinals. Per això, van haver de disputar un swim off (repesca), en el qual Carrasco va millorar fins al 2:12.21, mentre que l’eslovaca va empitjorar (2:12.99) per donar l’accés a la lleidatana a semifinals, en les quals Emma va ser més lenta que al matí en totes les postes i va acabar última a la primera semifinal i setzena en el global. Tornarà a saltar a la piscina aquest dijous en 200 braça, i diumenge en 400 estils.
D’altra banda, Carlos Gimeno va fer història i es va convertir en el primer espanyol a pujar a un podi mundialista en els salts de gran altura, després de penjar-se la medalla de plata a la final de plataforma de 27 metres. Tota una gesta que, tanmateix, no va servir per pal·liar la decepció del saltador canari, que havia encapçalat la competició des de la primera ronda de salts i va acabar cedint davant del nord-americà James Lichtenstein.
D’altra banda, la canadenca Summer McIntosh va colpejar primeren la baralla que manté amb la nord-americana Katie Ledecky pel títol de reina indiscutible de la natació, després d’imposar-se ahir en una final dels 400 lliure en la qual la nord-americana només va poder ser tercera. A més, l’alemany Lukas Martens es va proclamar campió del món en 400 lliure.