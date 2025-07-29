FUTBOL
Tres del planter renovats al Tàrrega
La UE Tàrrega ha anunciat la renovació de tres jugadors de cara a aquesta pròxima temporada. Es tracta d’Eric Monter, Manu Rodríguez i Adrià Martínez, tots ells formats a l’Escola de Futbol del club blaugrana.
Es tracta de tres jugadors importants per a l’equip que entrena Edgar Molina.
En el cas d’Eric Monter, lateral esquerrà i del centrecampista Manu Rodríguez, serà la segona temporada defensant la samarreta del primer equip, mentre que per a Adrià Martínez, lateral destre, serà el setè.
La UE Tàrrega afronta la temporada amb l’objectiu de lluitar per l’ascens a la Primera Catalana, després que en la passada campanya estigués molt a prop d’aconseguir-ho, sent eliminat en l’última ronda del play-off. Molina complirà la segona temporada al capdavant de l’equip.