FUTBOL
Joan Campins: “El Lleida té una afició increïble però sense projecte”
Campins diu que va triar l’Atlètic Lleida per la serietat i projecció del club
L’Atlètic Lleida va presentar ahir d’una sola tacada quatre de les nou incorporacions que ha tancat fins a la data, entre les quals Joan Campins, que les tres últimes temporades ha militat al Lleida CF. A aquest transvasament es va referir ahir el balear en la seua intervenció i ho va justificar amb el fet que al seu exclub li falta projecte de futur malgrat el suport popular, al contrari que l’entitat de Cappont.
“Sé que hi ha molta gent que no comparteix la mateixa opinió del que s’està fent a l’Atlètic Lleida. No vull generar polèmica, però el Lleida té una cosa molt positiva i és que té una afició increïble, però la realitat és que administrativament no té un projecte sòlid, i em sap greu dir-ho, però és la realitat. Jo com a treballador em busco la vida per tirar endavant, m’han donat l’oportunitat de venir aquí i l’he d’aprofitar, tant de bo el context hagués estat diferent”, va explicar.
El defensa balear va afegir que “el que més destaco des que vaig arribar aquí és la solidesa del projecte. Ara mateix no tenim el suport de la gent de Lleida, però amb el temps podrem canviar-ho i aconseguir que el futbol de Lleida sigui un de sol. He tingut l’oportunitat d’estar en un projecte sòlid a la ciutat i la meua idea és aconseguir alguna cosa que marqui un abans i un després en el futbol de Lleida”, va sentenciar.
Per la seua banda, el lleidatà Lamine Diaby es va mostrar molt content de tornar a Lleida tres anys després d’haver marxat i va dir que “poder tornar amb la família ha estat determinant”. Sobre les aspiracions va comentar que “aportaré treball al mig camp o on em posin. Tinc moltes ganes de començar i, si tots tenim gana, anirem cap endavant”, va assegurar.
Un altre dels que han canviat un equip lleidatà per un altre ha estat Marc Arnau, porter la passada campanya del Mollerussa. “Estic molt agraït per la confiança que m’han fet. És un projecte molt il·lusionant en un club molt seriós que vol fer les coses bé”, va assenyalar.
Finalment, Bilal Achhiba, que arriba cedit per l’Andorra, va afirmar que, malgrat que la categoria és nova per a molts d’ells, “som un grup ambiciós i segur que tots volem mirar cap amunt”.