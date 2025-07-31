FUTBOL
El Barça oficialitza un acord milionari amb la República del Congo
Ingressarà 40 milions per quatre temporades
El FC Barcelona i el Govern de la República Democràtica del Congo (RDC) han assolit un acord per quatre anys per promoure el futbol i la cultura de l’esport i la pau al país africà i pel qual els equips professionals blaugrana lluiran el lema “RD Congo-Coeur de Afrique” fins al curs 2028-2029 a la part posterior de les samarretes d’entrenament. A canvi, i encara que la quantitat no queda explicitada, el Barça rebrà uns 44 milions d’euros, uns 11 milions per temporada.
El Barça explica que a través de les Barça Academies “crearà i desenvoluparà un programa d’activitats esportives –incloent campus i clínics– destinat als nens de la regió per promoure un desenvolupament estructurat i inclusiu en diverses disciplines clau: futbol, bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei patins”.
D’altra banda, el defensa francès Jules Koundé va anunciar ahir des de Corea del Sud, en el marc de la gira asiàtica de l’equip blaugrana, que ha assolit un acord amb el club per renovar el seu contracte fins al 2030, que serà efectiu en els propers dies a la tornada de la gira. “La renovació és una qüestió de dies, quan tornem. Crec que tot està finalitzat, així que estic content per això. Ha estat bastant ràpid, tant el club com jo teníem la mateixa idea de seguir”, va explicar el jugador francès als mitjans desplaçats.
En un altre ordre de coses, l’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va negar ahir que el central uruguaià Ronald Araujo estigui a prop d’abandonar el club, malgrat els rumors del mercat, i va recalcar que compta amb una plantilla “amb molta qualitat”, amb diverses posicions “doblades o fins i tot triplicades”. L’equip es mesura avui (12.00) al Seül.