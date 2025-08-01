FUTBOL
Lamine Yamal lidera la golejada a Corea del Sud
Firma un doblet i va ser el jugador més aclamat
El Barcelona va golejar a plaer en el segon partit amistós de la pretemporada i de la gira per Àsia. El quadre culer, que ja es va imposar amb comoditat en el matx contra el Vissel Kobe disputat al Japó, va guanyar amb suficiència i autoritat l’FC Seoul (3-7) gràcies a un gran rendiment ofensiu de tot l’equip, que va tenir algunes importants llacunes defensives, i a un espectacular Lamine Yamal, que va firmar un doblet, igual que Ferran Torres.
Flick va seguir, a més, amb la seua aposta pels joves i va presentar dos equips completament diferents, un per a cada part. Potser lleugerament més titular el de la primera, que tanmateix va experimentar els moments en què el rival, el modest Seül, va explotar aquesta falta de ritme per igualar un 0-2. El Barça, que va estrenar la segona samarreta de la temporada (daurada) que ret homenatge a la llegenda del bàsquet Kobe Bryant, va viure el partit al Seoul World Cup Stadium com si jugués gairebé de local, com li va passar contra el Vissel Kobe. La grada era una festa i estava entregada als culers, especialment una vegada més, a Lamine Yamal. Cada vegada que l’internacional tocava la pilota, era ovacionat, confirmant que la repercussió i transcendència del jove de 18 anys, en un excel·lent estat de forma, és sorprenent també fora de les nostres fronteres futbolístiques. Dilluns vinent, dia 4, últim amistós de la gira, contra el Daegu.