FUTBOL
L’Atlètic Lleida assumirà el manteniment del Camp d’Esports, a més d’abonar 60.000 € al Lleida CF
Atlètic Lleida i Lleida CF rubriquen el seu acord per compartir el Camp d’Esports. El club de Cappont pagarà 6.000 euros al mes al segon i també assumirà el manteniment de l’estadi
Atlètic Lleida i Lleida CF van anunciar ahir que han assolit un acord, tal com va avançar SEGRE, perquè el club que fins ara competia al Ramon Farrús disputi els seus partits al Camp d’Esports, a canvi d’una compensació econòmica que l’Atlètic Lleida assumirà “sense problema”. Així, es compromet a pagar 6.000 euros mensuals al Lleida CF (60.000 per a la temporada completa) en concepte de compensació per poder fer ús del camp i col·locar la seua pròpia publicitat. A més, també assumirà els costos de manteniment de les instal·lacions, pagant al Lleida CF la quantitat corresponent en aquest sentit, perquè recau sobre ell assumir el manteniment de la instal·lació.
Així ho va explicar el vicepresident de l’Atlètic Lleida, Néstor Gutiérrez, en roda de premsa, en què va voler agrair la predisposició del Lleida CF per arribar a aquesta entesa “prioritària” per al club. “Hi ha diferències de criteri, però sempre hi ha hagut cordialitat. És una oportunitat per sumar, no per dividir”, va declarar. A més, va detallar que “no tenim establert” el cost de mantenir l’estadi, perquè “pujarà amb la presència de tres equips (juntament amb Lleida CF i AEM)”.
En aquest sentit, la tinenta d’alcalde de Seguretat de l’ajuntament de Lleida, Cristina Morón, va confirmar que el consistori ha resolt favorablement les peticions tant de l’Atlètic Lleida com de l’AEM per fer ús del Camp d’Esports, encara que va subratllar que l’autorització està “condicionada a l’assumpció del manteniment”.
Gutiérrez va destacar que l’acord reforça que “no tenim voluntat de divisió, sinó d’unir-nos per Lleida”, i fins i tot va apuntar que “aquest acord permetrà al Lleida CF tenir ingressos extraordinaris en un moment tan difícil, amb el concurs de creditors, que també ens permet saber on acaben els diners, que sempre era un dels nostres grans dubtes a l’hora de col·laborar”.
El vicepresident va insistir que “no volem que ningú senti que ha de deixar el seu club. Volem que vegi que podem coexistir, fins i tot col·laborar”. “Està clar que ara l’objectiu del Lleida CF és sobreviure i el nostre, un altre de més ambiciós”, va afegir el dirigent, que també va revelar que ben aviat obriran la campanya d’abonats, en la qual “els abonats del Lleida CF tindran prioritat uns dies per si volen mantenir el seu seient i número d’abonat”.
L’acord per l’ús de l’estadi estableix que el Lleida té prioritat per fixar els horaris en els dies de partit, després l’AEM i finalment l’Atlètic Lleida, que podrà realitzar dos entrenaments per setmana a l’estadi i un altre a l’Annex.