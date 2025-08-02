PIRAGÜISME
El pallarès Faust Clotet, campió d’Europa júnior
El palista de Sort, que ja va obtenir el títol mundial l’any passat, guanya en C1
El lleidatà Faust Clotet, de l’Associació Esportiva Pallars, es va proclamar ahir al canal eslovè de Solkan campió d’Europa júnior de canoa individual, un triomf que afegeix al títol mundial que va conquerir l’any passat a Bratislava, llavors en la recentment estrenada disciplina de caiac cros.
El palista de Sort havia superat amb facilitat al matí les semifinals amb el setè millor registre dels dotze finalistes, marcant un crono de 93.61, un temps que va polvoritzar a la final. Va completar una baixada neta, de menys a més i situant-se primer superat l’equador del circuit. Al final va parar el crono en 89.26, el millor de tots a excepció del francès Titouan Estanguet, que va ser l’únic a baixar de 89 minuts (88.97), però un toc a la tretzena porta el va fer fora del podi.
Clotet, que en el passat Mundial de Foix va aconseguir el bronze per equips en K1 júnior, al costat del seu company a l’AE Pallars Dídac Foz, que ahir va quedar fora de la final al ser el 23 en semis, es va alçar amb la medalla d’or, que no va poder assaborir al podi per culpa d’una tempesta elèctrica que va obligar l’organització a cancel·lar la cerimònia.
La medalla de plata va ser per a l’italià Daniele Romano i el bronze, per al txec Michal Kopecek.
Anna Simona, per la seua part, va estar molt a prop de sumar la seua tercera medalla en aquest Europeu de Solkan. La palista de la Seu d’Urgell, que ja acumula dos plates per equips, va acabar cinquena a la final de K1 júnior per culpa d’una penalització de dos segons per hacer tocat la fatídica porta 13, que la va deixar finalment sense la medalla de bronze que ja acariciava.
D’altra banda, a la categoria sub-23 els lleidatans Manel Contreras, del Cadí Canoe Kayak, i Miquel Farran, del Nàutic Mig Segre de Ponts, van quedar fora de la final de K1 al ser quinzè i vint-i-setè, respectivament.