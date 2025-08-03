La lleidatana Èrika Sellart aconsegueix el bronze en javelina al Campionat d’Espanya d’atletisme
L’atleta lleidatana Èrika Sellart, que competeix amb l’equip Diputació València CA, ha guanyat la medalla de bronze, en la modalitat de llançament de javelina, en els Campionats d’Espanya absoluts d’Atletisme que s’han disputat a Tarragona. Sellart aconsegueix així la seua primera medalla en un Estatal absolut, després d’haver-se penjat unes altres deu medalles en les categories Sub'18, Sub'18 i Sub'20. La lleidatana ho ha aconseguit amb un llançament de 50 metres, que és la seua millor marca personal. La medalla d’or ha estat per a Arantza Moreno, del Pamplona At., amb 53.15, mentre que la medalla de plata ha estat per a Enya Carretero, de l’Alcampo Scorpio 71, amb un llançament de 50.93.
En la jornada d’avui, Mariona Armero, del Lleida UA, no va poder superar les semifinals dels 200 metres, finalitzant amb la seua marca de 24.45, al lloc 15, molt meritori en tractar-se de l’atleta més jove en participar en aquest campionat d’Espanya.
En la jornada de dissabte un altre lleidatà, Bernat Erta, del FC Barcelona, es va proclamar Campió d’Espanya als 400 metres, títol que aconsegueix per segona vegada en la seua carrera després d’haver-ho assolit ja el 2020.