FUTBOL
L’Atlètic Lleida fitxa un defensa neerlandès
Achraf Boumenjal, format a la base del FC Utrecht, firma per una temporada
El lateral dret neerlandès Achraf Boumenjal (Utrecht, 20-2-2003) és el nou fitxatge de l’Atlètic Lleida, segons va anunciar ahir el club, que aquesta temporada debutarà a la Segona RFEF. El jugador, que arriba procedent del Jong FC Utrecht, filial que milita a la Segona divisió neerlandesa, firma per una temporada amb opció a una més.
Achraf Boumenjal es va formar a l’acadèmia del FC Utrecht, club al qual va arribar el 2015 després d’haver-se iniciat en el futbol base del Feyenoord. Les tres últimes temporada les ha disputat amb el filial de l’Utrecht, en la segona categoria professional del futbol neerlandès. Entre 2022 i 2025 ha disputat 36 partits amb aquest equip, en el qual ha adquirit experiència. Des del club lleidatà assenyalen que el jugador destaca per la seua velocitat, solidesa defensiva i capacitat per incorporar-se a l’atac des de la seua posició de lateral dret. Amb l’arribada de Boumenjal reforça la seua línia defensiva amb un futbolista jove, format en un club i una competició d’alt nivell a Europa i amb projecció per continuar creixent en una Lliga tan exigent com la Segona RFEF. La seua arribada reforça una plantilla competitiva amb què el club vol continuar consolidant-se. L’equip que entrena Gabri Garcia, que aquesta temporada jugarà al Camp d’Esports arran de l’acord assolit amb el Lleida CF, tal com va avançar SEGRE, disputarà el primer amistós de pretemporada dissabte a Saragossa davant del Deportivo Aragón.
La plantilla inicia avui un stage a Garòs de 4 dies
La plantilla de l’Atlètic Lleida inicia avui un stage de pretemporada de quatre dies de durada a la localitat aranesa de Garòs. L’expedició lleidatana té previst fer la seua primera sessió de treball aquesta tarda. La tornada a Lleida està prevista per dijous i l’equip combinarà sessions físiques amb activitats lúdiques.