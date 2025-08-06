FUTBOL
El Lleida CF incorpora el porter Oliveira i el polivalent Sasha Litwin
La campanya arranca amb 207 abonats
El Lleida CF segueix confirmant els jugadors que formaran part de la plantilla de la temporada 2025/26 i que ja van començar la temporada la setmana passada a les ordres de Jordi Cortés. Així, el club va confirmar ahir les arribades del jove porter Antonio Oliveira i del polivalent futbolista Sasha Litwin –que pot jugar tant de centrecampista com de lateral–, fill del longeu delegat de l’equip Walter Litwin. Amb aquests dos fitxatges confirmats, malgrat ja tenir minuts en el debut en la pretemporada a Montsó (2-1), el club ja té sis jugadors confirmats (els altres són Òscar Rubio, Putxi, Rusi i Montenegro). A més, va començar ahir la venda dels abonaments, sumant 207 carnets el primer dia i continuarà venent avui i divendres (de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 21.00), de moment únicament a les oficines i pagant en efectiu per l’embargament dels comptes pel procés concursal.
Antonio Oliveira arriba com a porter amb sub-23, procedent de les categories inferiors del Girona. Allà va acabar la passada campanya la seua etapa com a juvenil, encara que també va estar convocat en partits amb el filial i fins i tot es va entrenar amb el primer equip. Abans, el jugador de Blanes, de 19 anys, havia militat a la Damm i el Granollers i segurament compartirà porteria amb Alejandro Satoca, que torna al club després de dos anys.
Per la seua part, Sasha Litwin es retrobarà amb Jordi Cortés després de coincidir al Mollerussa entre 2021 i 2023, en l’equip que va ascendir a Tercera RFEF. Posteriorment, el jugador d’origen argentí i de 29 anys, va passar per l’Atlètic Lleida, a Lliga Elit, i en l’última temporada va jugar a Tercera RFEF amb el Fraga. Litwin ja va jugar a les categories inferiors del Lleida.