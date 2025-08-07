SEGRE

FUTBOL

Franco Magno i Matías Sempé, amb el Lleida CF

Franco Magno i Matías Sempé, talent argentí per al nou Lleida CF. - LLEIDA CF

Franco Magno i Matías Sempé, talent argentí per al nou Lleida CF. - LLEIDA CF

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Lleida CF va anunciar ahir, a través de les xarxes socials, la incorporació a l’equip que entrena Jordi Cortés de dos nous futbolistes. Es tracta dels argentins Franco Magno i Matías Sempé, ambdós de 32 anys. Magno és davanter i arriba procedent de l’Igualada, malgrat que anteriorment va jugar a Ascó i Mollerussa, entre altres equips, tenint també experiència a Itàlia i San Marino.

Per la seua part, Matías Sempé és lateral esquerre i la passada temporada va jugar al Mollerussa. Anteriorment ho havia fet en equips aragonesos, com Barbastre, Brea, Sarinyena o Tamarit.

El Lleida havia anunciat anteriorment a Antonio Oliveira, Sasha Litwin, Òscar Rubio, Putxi, Rusi i Montenegro. L’equip jugarà diumenge a Binèfar (19.00) el seu segon amistós de la pretemporada.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking