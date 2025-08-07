FUTBOL
Franco Magno i Matías Sempé, amb el Lleida CF
El Lleida CF va anunciar ahir, a través de les xarxes socials, la incorporació a l’equip que entrena Jordi Cortés de dos nous futbolistes. Es tracta dels argentins Franco Magno i Matías Sempé, ambdós de 32 anys. Magno és davanter i arriba procedent de l’Igualada, malgrat que anteriorment va jugar a Ascó i Mollerussa, entre altres equips, tenint també experiència a Itàlia i San Marino.
Per la seua part, Matías Sempé és lateral esquerre i la passada temporada va jugar al Mollerussa. Anteriorment ho havia fet en equips aragonesos, com Barbastre, Brea, Sarinyena o Tamarit.
El Lleida havia anunciat anteriorment a Antonio Oliveira, Sasha Litwin, Òscar Rubio, Putxi, Rusi i Montenegro. L’equip jugarà diumenge a Binèfar (19.00) el seu segon amistós de la pretemporada.