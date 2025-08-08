SEGRE
Bernat Erta, amb Espanya, busca plaça per a Tòquio

Carla i Marwa, segona i quarta per l’esquerra. - RFEA

La Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) va confirmar ahir que el lleidatà Bernat Erta, juntament amb Markel Fernández, David García Zurita, Julio Arenas i Nicolás Campos, integraran l’equip d’Espanya de 4x400 que la setmana que ve buscarà una plaça per al Mundial de Tòquio del setembre. El dia 16, a la ciutat polonesa de Chorzów, Espanya buscarà la mínima per al Campionat del Món.

D’altra banda, les lleidatanes Carla Ferrara i Marwa El Khouya van acabar ahir als llocs 25 i 29, respectivament, a la final de 5.000 del Campionat d’Europa sub-20 que es disputa a Tampere. L’or va ser per a la britànica Innes Fitzgerald.

Titulars del dia

