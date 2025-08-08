FUTBOL
L’Atlètic Lleida acaba la seua estada a Garòs
En l’última jornada presenten a la Val d’Aran l’staff tècnic de Gabri Garcia
L’Atlètic Lleida va concloure ahir la seua estada de pretemporada que va iniciar dilluns passat a la localitat aranesa de Garòs i que ha servit al club per integrar al grup els nous jugadors. El club lleidatà va aprofitar l’últimada jornada a la Val d’Aran per presentar l’staff tècnic que acompanyarà l’entrenador, Gabri Garcia. El seu segon serà una temporada més Josep Maria Turull, mentre que també segueixen al cos tècnic Adrián Sánchez, com a preparador de porters; Otger Guasch, com a preparador físic; Albert Garcia, com a fisioterapeuta i Natan Bataller, que continuarà exercint les funcions de coordinador mèdic.
L’staff tècnic s’amplia aquesta temporada amb Chistopher Hernández, que compta amb una àmplia experiència internacional en equips de Primera divisió d’Àsia, l’Àfrica i Europa i que reforçarà l’àrea física de l’equip com a nou preparador físic. També s’incorpora Adrià Roc, fisioterapeuta amb una àmplia experiència a diversos equips, inclòs el Lleida CF i que reforçarà l’àrea de recuperació. També s’ha incorporat a l’entitat Ferran Siscart, que ja va estar al club la temporada passada com a estudiant en pràctiques i que ara s’uneix oficialment com a analista de l’equip.
De tornada a Lleida, la plantilla farà avui al matí l’última sessió d’entrenament abans d’afrontar demà el primer partit amistós a la Ciudad Deportiva del Saragossa, contra el seu filial, el Deportivo Aragón.
Es disculpa per un bany prohibit en un llac
L’Atlètic Lleida es va disculpar ahir perquè alguns jugadors de l’equip es van banyar dimecres, durant una activitat senderista, en un llac pirinenc, acció que està prohibida i que van denunciar alguns usuaris de xarxes socials. Des del Parc Natural de l’Alt Pirineu van confirmar que està prohibit banyar-se a l’estany del Baciver i que farien “les accions oportunes”.
Fonts del club van assenyalar que “des de la junta directiva de l’Atlètic Lleida volem demanar disculpes públicament per l’acció, del tot involuntària i fruit del desconeixement, protagonitzada dimecres per la plantilla del nostre primer equip durant l’estada de pretemporada”.Afegeixen les mateixes fonts que “l’equip, tal com acostuma a fer durant aquests últims anys, va fer una excursió al Baciver, un espai en el qual es van refrescar per mitigar la forta calor. Posteriorment ens vam assabentar que aquesta és una pràctica que, com a la resta de llacs i estanys del Pirineu, està prohibit a fi de protegir ecosistemes fràgils”. Van insistir que “lamentem profundament aquest fet” atribuït “al desconeixement”.