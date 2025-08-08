La lleidatana Iris Tribó continuarà al Robles Lleida de Lliga Femenina 2
Serà la seua tercera temporada al primer equip femení del Força Lleida
El Robles Força Lleida, que milita a la Lliga Femenina 2, ha anunciat aquest divendres la renovació d'Iris Tribó.. La lleidatana va jugar onze temporades al CB Lleida i aquesta serà la tercera campanya a l’equip femení del Força Lleida. Tribó és una de les jugadores, com Andrea Fernández, que també van jugar amb el Sènior B del club lleidatà i que ha acabat tenint fitxa amb el primer equip. L’any passat va tenir minuts en els 26 partits de lliga regular amb 16:14 minuts de joc de mitjana, 7,5 punts i 3,8 de valoració.
Aquesta renovació s'afegeix a les altres anunciades fins al moment: Andrea Fernández, Abril Rexach, Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda i Laura Biczó. A més, el club va anunciar el seu primer fitxatge aquesta nova temporada, el de l'escorta valenciana Leti Conca, que arriba al Barris Nord procedent del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, de Lliga Femenina 2.
