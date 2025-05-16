DIRECTE | Fitxatges d'estiu 2025 als equips de Lleida
Segueix en temps real totes les altes, baixes, renovacions i rumors dels equips lleidatans durant el mercat de fitxatges d'estiu. Actualitzacions constants cada dia.
L’Atlètic Lleida fitxa Aldo One, el jugador 150 de la història del club
L'Atlètic Lleida anuncia la incorporació del davanter Carlos Mas
L’Atlètic Lleida anuncia la incorporació del davanter Carlos Mas Mancebo, de 25 anys, per a la temporada 2025-26. L’atacant arriba després de destacar notablement a l’Atlètic Astorga CF durant la campanya anterior a Tercera Federació, on va demostrar una capacitat golejadora excel·lent.
El Rodi Balàfia de voleibol tanca la plantilla
El menorquí Pau Pons tanca el capítol de fitxatges del Rodi Balàfia Vòlei per a la temporada 2025-2026. Després de les incorporacions d’Eloy Jaray, Elio Carrodeguas i Joaquín Castillo, el jove de 19 anys i 1,93 metres d’altura arriba a l’equip lleidatà per ocupar la posició d’oposat, perfilant-se com una promesa amb gran projecció.
El Lleida anuncia dos jugadors més
El Lleida CF va anunciar a través de les seues xarxessocials, la incorporació a la plantilla que dirigeixJordi Cortés de dos nous jugadors. Es tracta de David García, que la passadatemporada va jugar al Rayo Ibense, en el grup valencià dela Tercera RFEF. També havia jugat a l’Hèrcules i el Llevant.Igualment va anunciar la incorporació del defensa neerlandès Boaz Hallebeek, que ha jugat en equips com el Nàstic, Deportivo Aragón i el Pobla de Mafume.
Pierre Oriola se’n va a Mèxic
El ja exjugador de l’Hiopos Lleida Pierre Oriola està molt a prop de tancar un acord amb el Fuerza Regia de Monterrey per jugar a la Lliga de Mèxic, segons va avançar el periodista Óscar Herreros.
Vinyet Morató, nou fitxatge per al Robles Lleida de LF2
El Força Lleida ha anunciat aquest divendres la incorporació al seu primer equip femení, el Robles Lleida de Lliga Femenina 2, de la jugadora Vinyet Morató per aquesta temporada 2025-2026.
Segon fitxatge del Robles Lleida
El Robles Lleida anuncia el fitxatge de l’ala-pivot ucraïnesa Anastasiia Herasymenko. La jugadora, de 22 anys i d’1,85 metres d’altura, arriba procedent del CB Isla Bonita de La Palma, amb el qual va aconseguir l’ascens a Lliga Femenina 2.
El Robles Lleida firma l'ala-pivot ucraïnesa Anastasiia Herasymenko
Laura Castellana tindrà fitxa del Robles Lleida de LF2 aquesta temporada
La jugadora manresana fa el salt de l'Herreruela Lleida, el Sènior B, al primer equip, amb el qual l'anterior campanya ja va jugar tots els partits de lliga
Luka Bozic abandona el València i fitxa pel Granada
Luka Bozic, jugador la passada temporada de l’Hiopos Lleida, seguirà la temporada que ve a la Lliga ACB, tot i que a les files del Granada, que ahir va anunciar el seu fitxatge després que el croat es desvinculés del València, amb el qual no ha arribat a debutar. El València va anunciar aquest dijous el fitxatge de Darius Thompson
El Lleida CF anuncia a Marc Alegre y Luis Silva
El Lleida anuncia Marc Alegre i Luis Silva
El Lleida CF anuncia la incorporació de dos nous jugadors a l’equip de Jordi Cortés. Es tracta del lateral Marc Alegre i del cenrocampista portuguès Luis Silva. Marc Alegre, de 23 anys, va passar pel futbol base del FC Barcelona i la temporada passada va jugar al Badalona. També va estar al Girona B i l’Oviedo Vetusta. Pel que fa al centrecampista portuguès Luis Silva, té 20 anys i arriba procedent de les categories inferiors del Río Ave, on va compartir vestidor amb Quim Montenegro. Silva va marcar el gol en l’amistós davant de l’Atlètic Montsó, on el Lleida CF va perdre 2-1.
Una altra renovació al Robles Lleida de Lliga Femenina 2
Abril Rexach complirà la seua tercera temporada amb la samarreta del Robles Lleida de Lliga Femenina 2
Carla Fernández renova un any més amb el Robles Lleida
L’aler Carla Fernández ha renovat pel Robles Lleida una temporada més, segons va anunciar aquest dimarts el club. La jugadora, de 23 anys, va iniciar la seua carrera al CB Samà, de Vilanova i la Geltrú, des d’on es va incorporar al planter del CB Lleida i al primer equip. Complirà la seua tercera temporada a l’equip de Lliga Femenina 2. La temporada anterior va fer una mitjana de 9,6 punts.
El Lleida CF incorpora el porter Antonio Oliveira i el polivalent Sasha Litwin
El club va confirmar ahir les arribades del jove porter Antonio Oliveira i del polivalent futbolista Sasha Litwin –que pot jugar tant de centrecampista com de lateral.
L'Atlètic Lleida fitxa un defensa neerlandès
Achraf Boumenjal, format a la base del FC Utrecht, firma per una temporada
L’Atlètic Lleida fitxa un defensa neerlandès
L'Atlètic Lleida presenta quatre nous fitxatges
L’Atlètic Lleida ha presentat quatre nous jugadors que formen part del projecte esportiu 2025-26. Avui ha estat el torn d’Asier Ortiz, Juan Agüero, Giovanni i Nico. Durant l’acte, el director esportiu Xavi Bartolo ha destacat “el valor d’aquest grup de jugadors que aportaran competència interna i qualitat a l’equip en una temporada tan especial com la del debut a Segona RFEF”.
Quim Montenegro i Joan Rusiñol fitxen pel Lleida
El Lleida CF continua perfilant la plantilla per afrontar aquesta temporada a Tercera RFEF. El club va anunciar ahir dos noves incorporacions, en ambdós casos jugadors lleidatans que tornen al club. Es tracta del centrecampista de 25 anys Joan Rusiñol, que procedeix del Pobla de Mafumet, i de l’extrem Quim Montenegro, de 20 anys, que la passada temporada va estar als equips inferiors del Rio Ave, club de la Primera divisió de Portugal.
La lleidatana Alba Caño deixa el Barça per jugar als Estats Units
La futbolista lleidatana Alba Caño (Puiggròs, 30-9-2003) deixa de formar part del Barcelona, després de set temporades, per jugar a la lliga dels Estats Units, concretament al Boston Legacy, una nova franquícia en la competició nord-americana. Així ho va anunciar ahir el diari Mundo Deportivo, que va informar que l’acord entre les parts està tancat, pendent de fer-se oficial. Alba Caño ha format part del club blaugrana les set últimes temporades i jugarà ara a la National Women’s Soccer League (NWSL).
Alya Camara arriba a l’Atlètic Lleida cedit pel Sabadell
El club, que també ha demanat jugar al Camp d’Esports, farà l’stage a Garòs
Tres del planter renovats al Tàrrega
La UE Tàrrega ha anunciat la renovació de tres jugadors de cara a aquesta pròxima temporada. Es tracta d’Eric Monter, Manu Rodríguez i Adrià Martínez, tots ells formats a l’Escola de Futbol del club blaugrana
Joan Campins reforça l’Atlètic Lleida
El club oficialitza el seu fitxatge després d’acomiadar-se divendres del Lleida CF, on va jugar les últimes tres campanyes
Joan Campins reforça l’Atlètic Lleida
L'Atlètic Lleida fitxa l'extrem xinès Kuang Zhaolei
Kuang Zhaolei, extrem xinès de 16 anys, s’incorpora a l’Atlètic Lleida, tal i com anuncia el club, com una de les grans promeses del futbol asiàtic. Internacional amb la selecció Sub-16 de la Xina i format recentment a les categories inferiors de la UE Damm, destaca per la seva velocitat, regat i desbordament.
El Lleida fa oficial Oscar Rubio, que liderarà l'equip a Tercera
Amb 41 anys, Rubio serà un pilar fonamental a l'etapa del Lleida a Tercera.
Òscar Rubio liderarà el Lleida a Tercera Federació
El Hiopos anuncia el fitxatge de Kristers Zorikis
Internacional amb Letònia. Arriba directe del Le Portel francès per a cobrir la posició de base.
Adri Gené fitxa per l'Antequera
El davanter lleidatà Adri Gené, que la temporada passada va defensar la samarreta del Lleida CF, jugarà la temporada vinent a l'Antequera.
L'Atlètic Lleida anuncia el fitxatge de Juan Agüero, ex del Lleida Esportiu
L'Atlètic Lleida ha anunciat aquest dilluns al matí el fitxatge de Juan Agüero, davanter argentí que va jugar al Lleida Esportiu del 2022 al 2024.
Mollerussa - Lleida CF, el 13 d'agost
El CFJ Mollerussa rebrà la visita del Lleida CF el dia 13 d’agost, en el que suposa el segon amistós acordat de l’equip blau fins a la data després del del Sant Andreu. El Mollerussa va donar a conèixer ahir els seus tests de pretemporada. Jugarà el torneig Històrics el dia 4 d’agost amb Reus i Martinenc, el 9 el seu rival fora de casa serà el Terrassa i a continuació al Municipal del Pla d’Urgell s’enfrontarà el 16 al Vilafranca, el 20 a l’Espanyol B, el 23 al Sabadell B i el 30 al Borges.
Dos júniors del Balàfia Vòlei estaran amb el primer equip
Són Edgar Hernández i Diego Nieto
L’Atlètic Lleida reforça la medul·lar amb Asier Ortiz
Arriba del Mirandés B i va jugar a Segona A
L’Atlètic Lleida reforça la medul·lar amb Asier Ortiz
L’AEM reforça l’eix de la defensa amb Ana Fernández
La central de 25 anys arriba del Tenerife, acabat d’ascendir a Primera RFEF
L’AEM reforça l’eix de la defensa amb Ana Fernández
La central saragossana Nora, vuitè fitxatge de l’AEM
Procedeix del Dux Logronyo, amb què va ascendir la passada temporada a Lliga F
La central saragossana Nora, vuitè fitxatge de l’AEM
Giovanni Navarro, cinquè fitxatge de l’Atlètic Lleida
El davanter canari procedeix de l’Alzira, amb el qual va fer 8 gols el curs passat
Giovanni Navarro, cinquè fitxatge de l’Atlètic Lleida
L’Hiopos Lleida forja un projecte a dos anys vista
Amb Shurna ja són cinc els jugadors que han firmat per dos o més temporades
L’Hiopos Lleida forja un projecte a dos anys vista
L’Hiopos prioritza el fitxatge d’un base i un ‘quatre’ tirador
La renovació de Pierre Oriola continua estancada i l’opció Bozic segueix viva
L’Hiopos prioritza el fitxatge d’un base i un ‘quatre’ tirador
L’AEM fitxa l’extrem sevillana Cintia Hormigo
Procedeix de l’Alabès i es caracteritza per la seua intensitat entrant per la banda
L’AEM fitxa l’extrem sevillana Cintia Hormigo
L'Atlètic Lleida fitxa Lamine Diaby
Migcampista de 20 anys que firma per dues temporades amb l’Atlètic Lleida. Va créixer futbolísticament al Pardinyes, la Bordeta i l’AEM, abans de fer el salt a l’Alcorcón, on va disputar la Divisió d’Honor Juvenil i la Copa del Rei.
Fabri Ciocali és la darrera cara nova del Pons Lleida
L’argentí nacionalitzat italià arriba procedent del Deportivo Liceo i ha d’aportar pólvora en atac. Té 26 anys i ha jugat en altres grans clubs com el Braga portuguès i el Valdagno d’Itàlia
El Mollerussa tanca dos fitxatges més
El CB Mollerussa, que la temporada que ve competirà en la Tercera Federació, l’antiga Lliga EBA, ha tancat dos noves incorporacions: Eric Paradeda i Marc Vieytes
L’AEM reforça la medul·lar amb la nipona Honoka Yonei
Ve de l’Sporting de Huelva i abans amb l’Eibar va contribuir a pujar a Lliga F
L’AEM reforça la medul·lar amb la nipona Honoka Yonei
Millán Jiménez arriba a l’Hiopos cedit pel València
L’aler de 22 anys completa les places de quota i és la quarta incorporació
Millán Jiménez arriba a l’Hiopos cedit pel València
El Tàrrega fitxa Marc Bona
La UE Tàrrega va anunciar la incorporació del porter Marc Bona, de 25 anys, que procedeix del Verdú de Tercera Catalana. Bona destaca pels seus bons reflexos, informa F. Gasull.
La portera Lucía Alba, cinquè fitxatge de l’AEM
Té 25 anys, procedeix del Getafe i compta amb dos ascensos, un a Lliga F
La portera Lucía Alba, cinquè fitxatge de l’AEM
Bilal Achhiba, a l'Atlètic Lleida
Jugador reconegut pel seu desequilibri, velocitat i capacitat de desbordament, és valorat tant per les seues condicions tècniques com per la seua mentalitat competitiva
L’Andorra cedeix el jove Bilal a l’Atlètic Lleida
L’ex del Lleida CF Quadri Liameed fitxa pel Sabadell
Quadri, de 23 anys, aterra a Sabadell després de tres temporades al Lleida CF en què ha disputat gairebé 100 partits amb el conjunt blau
L’Hiopos fitxa Cameron Krutwig i té lligat Melvin Ejim
El nord-americà torna al Barris Nord amb un contracte de dos temporades.
L’Hiopos fitxa Cameron Krutwig i té lligat Melvin Ejim
Sule Sidibé renova amb l'Atlètic Lleida
Amb 34 partits, 2.534 minuts i 5 gols aquesta temporada, Sule Sidibé seguirà un any més a l'Atlètic Lleida.
La UE Tàrrega renova Vargas i recupera Castelló
La Unió Esportiva Tàrrega va confirmar oficialment la continuïtat de Dani Vargas i el retorn de Sergi Castelló per a la temporada 2025/2026. El davanter seguirà vestint la samarreta blaugrana després d’una destacada actuació la campanya anterior, mentre que el centrecampista torna al club que el va formar després de tres temporades defensant els colors de l’Agramunt. Vargas assegura potencial golejador i Castelló creativitat
La lleidatana Ona Baradad, del Barça a l'Espanyol
La lleidatana Ona Baradad deixa el filial blaugrana a la recerca de minuts en Lliga F || Va començar a l’AEM i va jugar a l’equip que va guanyar una lliga de nois
La lleidatana Ona Baradad, del Barça a l’Espanyol: “vull agafar experiència en la màxima categoria”
Preacord de l’Hiopos amb Krutwig per tornar a Lleida
Ha causat baixa al Palència i completaria la segona plaça d’extracomunitari
Preacord de l’Hiopos amb Krutwig per tornar a Lleida
La lateral Laura Blasco renova per l’AEM
La lateral esquerrana valenciana Laura Blasco (19-12-2002) seguirà una temporada més a l’AEM, segons va anunciar ahir el club lleidatà. Serà la segona temporada d’una jugadora que va arribar al club lleidatà procedent de l’Alhama CF El Pozo i anteriorment havia jugat a l’Sporting de Huelva (2022-23), Còrdova CF (2021-22) i València Féminas CF B (2020-2021). Blasco va jugar 26 partits i un total de 2.208 minuts amb l’AEM la temporada passada, marcant a més un gol.
La lleidatana Akamere seguirà a la màxima categoria
Fitxa 2 anys amb l’Haris de Tenerife al deixar l’Emeve de Lugo
La lleidatana Akamere seguirà a la màxima categoria
El Cadí tanca la plantilla amb la renovació de Raventós
La base barcelonina afrontarà la cinquena temporada a l’equip urgellenc
El Cadí tanca la plantilla amb la renovació de Raventós
Arnau Bargalló, nou fitxatge de l'Atlètic Lleida
Format al Cambrils Unió i procedent de la UE Damm. El defensa té 19 anys.
L’AEM reforça la defensa amb la central Paula Rojas
De 21 anys, arriba de l’Atlètic Balears i destaca per la seguretat i el joc aeri
L’AEM reforça la defensa amb la central Paula Rojas
El lleidatà Pol Besolí fitxa per La Vendéenne francès
Deixa l’Alpicat al cap de 6 anys per afrontar la seua primera aventura a l’estranger
El lleidatà Pol Besolí fitxa per La Vendéenne francès
L’Hiopos oficialitza el fitxatge de Diagne per dos campanyes
El senegalès, que arriba del Corunya, és el ‘cinc’ físic que volia Encuentra
Kur Kuath fitxa pel Gran Canària fins al 2027
El Gran Canària va anunciar ahir el fitxatge del pivot sudsudanès Kur Kuath, de 26 anys i 2,08 metres, per les dos pròximes temporades, fins al final del curs 2026-2027. Kuth arriba procedent de l’Hamburg, amb qui va jugar la Europe Cup, i la temporada anterior va ascendir a l’ACB amb el Força Lleida.
L’Atlètic Lleida fitxa el porter Marc Arnau, del Mollerussa
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir el fitxatge del porter Marc Arnau, procedent del Mollerussa. Es tracta d’un jugador sub-23 que suposa un reforç amb projecció i talent per a la porteria de l’equip, segons va detallar el club lleidatà.
La lateral María Amaya, segon fitxatge de l’AEM
Té 20 anys i procedeix de l’Elx CF, on ha fet una gran temporada
La lateral María Amaya, segon fitxatge de l’AEM
Oriol Paulí renova amb l'Hiopos
Oriol Paulí renova amb l’Hiopos Lleida fins al 2028
Marta Charle, primer fitxatge per al renovat AEM
Té 25 anys, arriba del Getafe, acostuma a partir de banda esquerra i té gol
Marta Charle, primer fitxatge per al renovat AEM
Acord entre la Fundació del Mollerussa i Wala Sports
Acord entre la Fundació del Mollerussa i Wala Sports
El Futsal Lleida mantindrà la categoria per renúncia de dos rivals
El Cerezo Futsal Lleida continuarà la pròxima temporada a Segona B, arran de les renúncies del Cerdanyola i el Barceloneta. El club lleidatà, entrenat pel balaguerí Gerard Viola, que renova una temporada més, va perdre la categoria a la pista, però ha rebut una segona oportunitat per seguir a la tercera categoria del futbol sala estatal.
El Futsal Lleida mantindrà la categoria per renúncia de dos rivals
El Fraga incorpora Fontdeglòria, del Palau Plegamans
❘ El Fraga, segon classificat aquesta passada temporada de l’OK Lliga femenina, ja té al seu primer reforç, la barcelonina Carla Fontdeglòria, que arriba procedent del Palau Plegamans, amb el qual aquest any ha conquerit la Champions League. El club també ha tancat les renovacions d’Aina Arxé, Anna Ferrer i Vinyet Flix.
L’AEM comunica nou baixes a l’equip i renova Noe Fernández
L’AEM, que avui coneixerà els aparellaments en el seu calendari de Lliga de Primera RFEF, va comunicar ahir la baixa de nou jugadores. Es tracta de la portera Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera i Marilén Delgado.
Preacord de l'Hiopos Lleida amb Atoumane Diagne per reforçar la posició de cinc
El pivot senegalès, format al planter del FC Barcelona, és una de les principals opcions que estudia la direcció esportiva per enfortir el joc interior al costat de la del seu compatriota Ibou Badji.
Villar marxa de l’Hiopos per fitxar pel Baskonia
El base barceloní va comunicar ahir al club que executarà la clàusula per rescindir l’any de contracte que li quedava || A falta de confirmació oficial, firmarà pel Baskonia per tres temporades
Villar marxa de l’Hiopos
El Cadí la Seu ficha a la ala-pívot sueca Freja Werth
El Cadí La Seu ha anunciat aquest dilluns el fitxatge de l’aler-pivot sueca Freja Werth, la cinquena incorporació per a la temporada 2025-2026 després de les ja confirmades de la pivot Marta Morales, l’escorta Shaylee Gonzales i les aler-pivots Erika Porter i Lucía Rodríguez.
El Cadí la Seu fitxa a l’aler-pivot sueca Freja Werth
El Hiopos Lleida anuncia cinc baixes
El Hiopos Lleida ha anunciat que cinc jugadors no seguiran la setmana vinent. Es tracta de Bropleh, Madsen, Muric, Hamilton i Wigging.
El Lleida CF sol·licita una pròrroga per saldar el deute
L'entitat esportiva ha demanat més temps a la Comissió Mixta AFE-RFEF just el dia que finalitzava el termini per fer front als pagaments pendents
Els rivals del Lleida CF, en cas que segueixi
Si el club segueix endavant, ja sap quins seran els seus rivals al grup 3 de Segona RFEF, al qual va tornar a quedar enquadrat després de la votació telemàtica que van portar a terme ahir els clubs de la categoria. L’esmentat grup tornarà a estar format per catalans (Lleida, Reus, Barça B, Terrassa, Espanyol B, Sant Andreu, Olot i Girona B), balears (Andratx, Eivissa, Porreres, Poblera i Atlètic Balears) i valencians (Castelló B, Torrent, València Mestalla i Alcoià), encara que Elx Il·licità, Intercity i Oriola jugaran al grup 5. Per completar el grup 3 se suma el Barbastre aragonès, una cosa que l’entitat lleidatana considera una bona notícia perquè seria el desplaçament més proper del curs. La preferència del Lleida era jugar amb els equips del nord, però aquesta no va ser l’opció majoritària.
Data límit per al Lleida CF
Aquest dilluns 30 de juny és la data límit per a que el Lleida CF es pugui inscriure a la Segona Federació. Si no s'inscriu, el Lleida quedaria abocat a la seva desaparició.
El Rodi Balàfia Vòlei renova el seu capità, Eddy Herrera
El Rodi Balàfia Vòlei va anunciar ahir la renovació d’Eddy Herrera, peça clau de l’equip i el cos tècnic. Als seus 42 anys, el receptor veneçolà seguirà com a capità i segon entrenador en Superlliga 2 i continuarà com a entrenador de l’equip júnior, en la que serà la seua sisena temporada al club. La direcció esportiva treballa ara en tancar la plantilla, després de confirmar-se que Leo Misere i Gerard Orteu no seguiran al primer equip per motius laborals
El club, interessat en Ibou Badji i Atoumane Diagne
El club tempteja el mercat per fer les primeres incorporacions i ha fixat l’interès en els pivots Ibou Badji i Atoumane Diagne, tots dos senegalesos i formats al Barça, per la qual cosa ocupen plaça de jugador de formació.
El president de l'Hiopos Lleida: “Això és un èxit rotund”
Edu Amat seguirà liderant el projecte del Pons Lleida unes altres dues temporades
Avui el club i el tècnic han formalitzat la continuïtat de l’entrenador per a les 2 properes temporades
Bernat Oliver i Franc Selva, primers fitxatges del Tàrrega
Bernat Oliver i Franc Selva, primers fitxatges del Tàrrega
El pitxitxi Wilber Hurtado no seguirà a l’Atlètic Lleida
L’equip lleidatà va anunciar ahir la marxa de l’atacant, de 24 anys, que s’incorporaran al Mallorca B, que també jugarà a Tercera RFEF,
encara que al grup balear, després del descens
El pitxitxi Wilber Hurtado no seguirà a l’Atlètic Lleida
El Pons Lleida presenta el primer fitxatge: Martí Gabarró
El club presenta el primer dels seus tres fitxatges, que firma per dos temporades
Gabarró: “M’ha estat molt fàcil elegir el Pons Lleida”
Nou fitxatge per al Cadí la Seu
El Cadí la Seu anuncia el fitxatge de la base escorta Shaylee Gonzales
Corey Walden continuarà un any més a l’Hiopos Lleida
El club ho va anunciar ahir
Corey Walden continuarà un any més a l’Hiopos Lleida
L’Hiopos Lleida renova el nord-americà James Batemon amb un contracte rècord per al club
Ja ha firmat per a la temporada vinent. El club ha fet un gran esforç per retenir la seua estrella
El Cadí la Seu es reforça amb una ala pivot d’Eurolliga
La madrilenya Lucía Rodríguez va jugar fa dos temporades a l’Avenida
El Cadí la Seu es reforça amb una ala pivot d’Eurolliga
Mollerussa: dos fitxatges de Segona RFEF i torna Rocky
El Lleida Handbol tanca tres fitxatges després de l’ascens
Claudia Moreno, Agnès Grau i Edurne González
L’Atlètic Lleida renova dos temporades Nil Sauret
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir que el centrecampista de Balaguer Nil Sauret seguirà a les seues files les dos pròximes temporades, a l’assolir un acord de renovació fins al 2027
James Batemon anuncia "un altre ball" amb l’Hiopos Lleida
El club encara no confirma la renovació del nord-americà en no estar oficialment tancada
El Cadí la Seu fitxa la pivot nord-americana Erika Porter
Té 23 anys, mesura 1,88 metres i arriba de la Bowling Green State University
El Cadí la Seu fitxa la pivot nord-americana Erika Porter
El Mollerussa es reforça
Miquel i Joan Ramon Serret, primers fitxatges del club del Pla d’Urgell per afrontar la nova categoria. Tornen al Pla després de 17 anys a l’Alpicat
El Mollerussa es reforça
El Mollerussa reforça la plantilla amb Unai Jódar
El Mollerussa va anunciar ahir a través de les xarxes socials el fitxatge del centrecampista Unai Jódar, que arriba a l’equip del Pla d’Urgell procedent de l’Atlètic Lleida. Nascut a Fraga, va passar per la base del Lleida, del Girona i del Cornellà. El club també va anunciar la baixa del lateral Raúl Ronda.
Meri Martorell causa baixa a l’AEM
La defensa i del planter de l’AEM, Meri Martorell, és una altra de les baixes d’aquesta temporada al club lleidatà i després de cinc anys la seua pròxima destinació serà el filial del Llevant Badalona, on coincidirà amb la davantera també formada a l’entitat aemista, Abril Rodrigo.
Més sobre el futur del Lleida CF:
Mentre ens atansem al 30 de juny, el Lleida segueix treballant per donar continuïtat al projecte amb la intenció de garantir la seua subsistència i evitar la desaparició del club.
El Lleida reconeixerà a la Federació Espanyola de Futbol un deute de 265.000 €
El Mollerussa es reforça amb el punta Dani Ribelles
El davanter centre Dani Ribelles és el segon fitxatge del Mollerussa per a la temporada 2025/26. El punta barceloní, de 25 anys, arriba del Tona, on va anotar 4 gols en 1.049 minuts jugats aquesta última campanya. El Mollerussa compta ja amb 13 futbolistes, després d’anunciar 11 renovacions i el fitxatge de Marc Tasies.
El porter Marc Arnau, fill del també porter del Barça Francesc Arnau, fitxatge de l'Atlètic Lleida
Amb només 22 anys, arriba procedent del CFJ Mollerussa, on ha defensat la porteria en 15 partits com a titular aquesta darrera temporada.
El Mollerussa fitxa Marc Tasies, del Manresa
El jove migcampista de Tàrrega arriba al club procedent del juvenil DH del Nàstic de Manresa.
Miquel Serret anuncia que marxa de l’Alpicat
Miquel Serret, un dels capitans de l’Alpicat d’hoquei patins, va anunciar ahir en el seu compte d’Instagram la seua marxa del club del Segrià després de 17 temporades, l’última a l’OK Lliga. El seu futur passa per tornar al Mollerussa, on es va formar.
L’aler Marta Morales deixa els EUA per fitxar pel Cadí
La granadina, internacional amb els equips base d’Espanya, firma per dos anys
L’aler Marta Morales deixa els EUA per fitxar pel Cadí
El Mollerussa anuncia que Kiku Parcerisas seguirà com a tècnic: club i entrenador van acordar la continuïtat
Club i entrenador van acordar la continuïtat en cas de salvació
Joaquín Castillo, primer fitxatge del Rodi Balàfia
Joaquín Castillo, 24 anys i procedent del CV Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, és el primer fitxatge del Rodi Balàfia Vòlei per afrontar el retorn a Superlliga 2, la presència del qual ha ratificat la Federació Espanyola
Villar ampliarà el contracte si no marxa als EUA
L’Hiopos Lleida està en plena fase de renovacions, no només d’abonats –ahir ja es van superar els 1.800– sinó de jugadors. La continuïtat de Walden està ja tancada i les de Paulí i Oriola encarrilades, el gironí amb una oferta per ampliar un any més el contracte (fins al 2027) a canvi de renunciar a la clàusula de sortida, i el de Tàrrega amb una fórmula d’1+1. Amb Rafa Villar la situació canvia, ja que té una oferta dels Estats Units. Si finalment es queda, ampliarà el seu contracte un any més, fins al 2027. Pel que fa a l’equip femení, Rubén Petrus continuarà com a entrenador.
L’Atlètic Lleida anuncia set baixes
Manrique, Villote, Marc Sanz, Jódar, Jerez, Toni Vicente i Sergio García no continuaran
L’AEM fa oficial l’arribada de Joan Bacardit com a nou entrenador
El tècnic barceloní, de 40 anys, agafarà el relleu a la banqueta del Recasens de Rubén López
Sito no continuarà com a entrenador de l’Alpicat
El club fa oficial la seua marxa després de 3 temporades. Xavi Bosch, Uri Llenas, Jan Munné i Marc i Iago Vázquez, baixes segures
Sito no continuarà com a entrenador de l’Alpicat
Abril Rodrigo deixa l’AEM després de vuit temporades
Va arribar al club amb 10 anys i ha jugat quatre campanyes al primer equip
Abril Rodrigo deixa l’AEM després de vuit temporades
El Lleida acomiada a tots els jugadors i s'acosta al seu final
El club blau ha acomiadat avui a tota la plantilla, i ahir ho va fer de tot l'equip tècnic
Rafa Villar té ofertes dels EUA i l'Hipos Lleida espera tancar aviat renovacions
El president del club, Albert Aliaga, explica que tant el base com Paulí “tenen una oferta d’ampliació de contracte”. Confia a tancar com més aviat millor les renovacions que han ofert als jugadors amb qui el club vol comptar la pròxima temporada.
Un pas més cap a la liquidació del Lleida CF
El Lleida anuncia les baixes del director esportiu Raúl Fuster, l’entrenador Íñigo Idiakez i els membres de l’staff Pol Fresneda i Omar Ruiz
L'Hiopos negocia amb Oriola i vol que Villar i Paulí renovin
Les altres dos prioritats són James Batemon i Corey Walden
L’Hiopos prioritza lligar ja les 4 quotes nacionals
Gerard Encuentra, renovat!
El club i l’entrenador lleidatà ja han arribat a un acord per ampliar una temporada més el contracte que els vinculava i que es farà oficial possiblement entre aquest dijous i divendres