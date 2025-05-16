Gerard Encuentra: "Quan dues parts estan a gust i funcionen bé, les coses arriben a bon port molt ràpid"
El club fa una crida a l'afició perquè doni suport a l'equip amb respecte davant la visita del Tenerife aquest diumenge
El president del Força Lleida, Albert Aliaga, i l'entrenador de l'Hiopos, Gerard Encuentra, han escenificat aquest divendres al matí la renovació del tècnic fins el 2027 en una roda de premsa en què ambdós han mostrat la seva satisfacció per aquest acord que reforça l'aposta del club per l'estabilitat i el creixement.
"Estic molt a gust i amb ganes de créixer igual que el club", ha declarat Encuentra, qui ha reconegut que el procés de renovació ha estat molt ràpid. "Quan dues parts estan a gust i funcionen bé, les coses arriben a bon port molt ràpid", ha afegit el tècnic, agraint la confiança dipositada per Albert Aliaga, president de l'entitat, i tota la junta directiva.
Encuentra ha destacat la importància del suport rebut per part de l'afició lleidatana, afirmant que és difícil descriure en paraules el que sent: "És de pell gallina. Tenia el mòbil bombardejat de missatges de molta gent. Estic agraït de tot el suport que em donen i espero poder retornar-ho amb moltes alegries".
Un projecte amb ambició de futur
El tècnic ha subratllat que l'objectiu principal és "seguir creixent, però sense voler fer-ho massa ràpid". En aquest sentit, ha remarcat que la prioritat és consolidar el projecte a "la millor lliga d'Europa", tot i reconèixer l'exigència de la competició. "Tenim una mentalitat ambiciosa i volem consolidar el projecte a la màxima divisió", ha afirmat.
Per la seva part, el president Albert Aliaga ha destacat el fenomen social que representa Encuentra a Lleida, però ha demanat mantenir els peus a terra: "No perdem de perspectiva qui som. El que hem fet fins ara és molt gros, però hem de tenir present d'on venim i on estem".
Preparant el proper partit amb responsabilitat
De cara al proper compromís de l'equip, Aliaga ha fet una crida a l'afició perquè doni suport a l'equip amb respecte: "Hem de ser intel·ligents. Perdem o guanyem el partit, hem de guanyar amb l'ambient", ha explicat el president, qui ha demanat als seguidors que animin, cridin i facin festa, però sempre amb "coneixement".
El club ha anunciat també que es reforçarà la seguretat per al proper partit aquest diumenge, que començarà a les 17.00 hores, i ha convidat els aficionats a participar en les activitats posteriors, que inclouran castellers i la presència dels jugadors a la pista.
Xavier Pujol