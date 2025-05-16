Vidorreta, sobre el succeït en el partit d’anada davant de l’Hiopos Lleida: "Va ser una celebració excessiva, no havia d’haver-la fet"
L’entrenador de La Laguna Tenerife visita el Barris Nord aquest diumenge després d'encarar-se a l’anada amb la banqueta i els aficionats lleidatans
Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, reconeix la dificultat que suposa per al seu equip el partit de diumenge davant l’Hiopos Lleida, sobretot després dels canvis a la plantilla, i va afirmar que el de diumenge serà un partit difícil "perquè tenen un equip de molta qualitat".
El Lleida ha canviat molts jugadors, té una plantilla molt llarga, juga de molt ritme i les línies generals de l’equip es mantenen, va assegurar aquest divendres en roda de premsa l’entrenador del Tenerife, que va afegir que és cert que en la posició de 'center' han tingut molts canvis i ara, a més d’Oriola com a titular, tenen un jugador nou i l’equip ha canviat en les idees ofensives amb aquesta arribada.
El Tenerife jugarà diumenge a Lleida i els entrenadors, Txus Vidorreta i Gerard Encuentra, es tornen a trobar després del desacord que van tenir al final del xoc anterior. A Vidorreta, en roda de premsa, se li va recordar aquest incident i li va restar importància: "Han passat diversos mesos ja. Crec que serà un cap de setmana de celebració per al Lleida i m’imagino que no em convertiran a mi en protagonista en un cap de setmana en què tenen moltes coses per celebrar".
Vidorreta va dir així mateix que serà el primer partit a casa "després d’aconseguir la permanència que era el seu primer objectiu com qualsevol equip acabat d’ascendir i els felicito per això i, a més, Gerard Encuentra ha renovat per dos temporades, per la qual cosa tenen molts motius de celebració i imagino que faran tot el possible perquè sigui el Lleida el protagonista i no jo".
"Dit això està clar que va ser una celebració excessiva i evidentment vaig dir en el seu moment que no havia fet mai i que no anava a tornar a fer-ho", va afegir. Vidorreta, així mateix, va indicar: "També puc dir que no havia d’haver-la fet, però va ser una celebració, ni vaig agredir ni vaig insultar i no va ser més enllà que una excessiva celebració; i per tant estaré preparat per a qualsevol cosa que pugui succeir en la dinàmica d’ajudar a què hi hagi un bon ambient festiu i, alhora, per ajudar el meu equip a guanyar en un partit molt important per quedar segons".
En el duel de la primera volta disputat al Santiago Martín Vidorreta es va encarar amb la banqueta lleidatana i el seu entrenador, Gerard Encuentra, així com amb els nombrosos aficionats de l’Hiopos que eren a les grades, a qui va dispensar en acabar el partit el gest d’‘aneu-vos-en a dormir’ que va popularitzar Stephen Curry.
