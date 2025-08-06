Abril Rexach complirà la seua tercera temporada amb la samarreta del Robles Lleida
La base lleidatana Abril Rexach seguirà al Robles Lleida de Lliga Femenina 2 després de renovar el seu compromís amb el club. La jugadora, formada als equips de la base del CB Lleida i amb experiència als Estats Units, complirà la seva tercera campanya amb la samarreta bordeus. La temporada passada va jugar en 22 partits amb una mitjana de 19:01 minuts, 3,9 punts, 2,6 assistències i 3,8 de valoració.
Aquesta renovació s'afegeix a les altres renovacions anunciades de moment: Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda i Laura Biczó. A més, el club va anunciar el seu primer fitxatge aquesta nova temporada, el de l'escorta valenciana Leti Conca, que arriba a la Terra Ferma procedent del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, de Lliga Femenina 2.
Esports
REDACCIÓ