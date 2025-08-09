NATACIÓ
Cinta Vilanova fa història: La lleidatana es proclama campiona del món en categoria Master en 100 lliures a Singapur
La seua primera medalla en aquesta competició. Demà participarà en els 200 lliures i dilluns en els 50
La nadadora lleidatana Cinta Vilanova, que competeix pel CN Lleida en categoria absoluta i per l’Aquamasters en categoria Master, va aconseguir ahir la primera medalla de la seua història en un campionat del món a l’imposar-se en la prova dels 100 metres lliures en el Mundial de Natació que s’està disputant a Singapur. I ho va fer en gran. La seua medalla d’or en la categoria +55 va arribar acompanya del rècord d’Europa de la distància, ja que va parar el crono amb un temps de 1.03.07.
“Estic en un núvol. No ho esperava”, explicava la lleidatana, de 55 anys, des del seu hotel de concentració a Singapur. “És la primera vegada que guanyo una medalla en un Mundial i que a sobre hagi estat amb un rècord d’Europa ha estat la cirereta”, afegeix. Ja havia vorejat la medalla en dos participacions a nivell mundial. A Itàlia 2013 va ser quarta en els 200 lliures, posició que va repetir a Budapest 2017, també en els 200 lliures.
Cinta Vilanova ja sap el que és ser campiona d’Europa, mentre que a nivell estatal i català són nombroses les ocasions en les quals ha pujat al podi. La medalla aconseguida ahir té encara més valor perquè, com explicava, “vam arribar a dimecres a Singapur, hem pogut entrenar una mica i encara noto els efectes del jet-lag. Així que estic molt contenta amb aquesta medalla”.
La lleidatana, que és funcionària, encara pot millorar el palmarès a Singapur, ja que demà participarà en els 200 lliures, que és la seua prova favorita, mentre que dilluns tancarà la participació en aquest torneig amb els 50 lliures. “Aquest resultat que he aconseguit em motiva i em dona més moral de cara a les altres dos proves, que espero que em vagin bé. A veure com em surten”, afegeix.
Cinta Vilanova gaudeix ara d’un esport que l’ha apassionat des de sempre i del qual, com explica, es va retirar molt aviat. “Ho vaig deixar als 16 anys i fins aleshores els meus millors resultats havien estat una medalla de bronze en un Campionat de Catalunya i, a nivell internacional, una medalla de plata, també en els 200 lliures, en el que aleshores es deia les 8 Nacions”. I afegeix que “vaig tornar a competir més tard i ara intento entrenar de dilluns a divendres, perquè és una cosa de què gaudeixo molt”. La lleidatana participa en la categoria absoluta amb el seu club, el CN Lleida, mentre que en les competicions de categoria màster ho fa amb l’Aquamasters perquè “al club no hi ha equips màster”. Des del CN Lleida van destacar que “aquest èxit suposa una gesta històrica per a la natació lleidatana i per al nostre club i serà una gran dosi de motivació per a les futures generacions, que tant de bo segueixin els seus passos.”