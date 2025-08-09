FUTBOL
“Hi ha prou recursos per acabar la temporada”
L’administrador concursal del Lleida ja ha contactat amb els creditors
L’administrador concursal del Lleida designat pel Jutjat Mercantil, Luis Alberto Mir, considera que hi ha “prou “recursos per afrontar tota la temporada, tot i que el més urgent ara és que el jutge determini la suspensió dels embargaments que pesen sobre el club, per part de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com arribar a un acord al calendari de pagaments que el Lleida ha d’oferir als seus creditors, segons va explicar ahir a aquest diari.
Luis Alberto Mir va presentar ahir davant del jutjat les al·legacions que havia reclamat el jutge a totes les parts, per procedir a la suspensió dels embargaments. Espera que dilluns o dimarts hi hagi la resolució sobre aquest afer, perquè “això determinarà cap a on va el concurs”, va explicar. “Busquem solucions perquè el club tingui viabilitat” i per a això és imprescinble que pugui operar sense l’amenaça dels embargaments, ja que “els ingressos són un actiu imprescindible per continuar l’activitat”.
L’administrador concursal va destacar també que, malgrat els pocs dies que fa que és al capdavant d’aquesta responsabilitat, ja s’ha avançat. “Hem solucionat el tema del camp per la via de compartir-lo amb altres clubs, s’ha solucionat l’asssumpte dels equips de base, hi ha plantilla, hi ha entrenador... hi ha prou recursos per afrontar la temporada. Aquest no és el probleman, el problema és el deute vell”, va afegir.
Mir ja ha començat a contactar amb els creditors, amb qui ha de corroborar les quantitats que deu el club. “Tenen un mes per respondre i jo en tinc dos per emetre un informe”, va afegir. Una vegada que s’hagin aixecat els embargaments, la concursada, és a dir, el Lleida, ha d’oferir un acord per pagar el deute i proposar uns terminis, que els creditors poden acceptar o rebutjar. En aquest sentit, l’administrador reconeix que si Hisenda i Seguretat Social no acceptessin el conveni proposat “tindríem un problema” perquè al cap de tres mesos els embargaments tornarien a pesar sobre el club.
D’altra banda, el club va anunciar ahir la incorporació a la plantilla d’Alejandro Satoca, que procedeix de l’Athletic Torrellano.