FUTBOL
L’Atlètic Lleida afronta avui el primer test a Saragossa
Davant del Deportivo Aragón (11.30 h)
L’Atlètic Lleida disputarà avui el seu primer amistós de pretemporada per preparar el debut a Segona RFEF. Serà a la Ciudad Deportiva del Saragossa contra el Deportivo Aragón (11.30). El partit arriba al cap de dos setmanes de preparació i després d’una estada de quatre dies que han fet aquesta setmana a Garòs.
La plantilla de Gabri Garcia va fer ahir una última sessió de treball, la primera a Lleida després de l’estada a la Val d’Aran, en la qual el tècnic va ultimar els detalls de cara a aquest primer test. El Deportivo Aragón és el filial del Saragossa i milita a la mateixa categoria que els lleidatans, Segona RFEF, tot i que en el Grup 2, per la qual cosa no serà un rival a la Lliga.
El d’avui és el primer dels sis amistosos de pretemporada que jugarà l’Atlètic Lleida, tots com a visitant. El pròxim serà el dimecres dia 13 al camp del Vilanova (19.30), mentre que el següent dissabte, dia 16, l’equip lleidatà jugarà al camp del Barbastre (11.00). Els tres últims seran contra el Barça Atlètic (el divendres dia 22), contra el Tudela (el diumenge dia 24) i amb el CD Ebro, el dissabte dia 30.