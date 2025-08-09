FUTBOL
Un partit a Flick i multa a Lewandowski i Lamine
Resolució de la UEFA pels incidents al final del partit contra l’Inter
La UEFA ha imposat un partit de sanció a l’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, pel seu comportament en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions davant de l’Inter a Milà (4-3), el mateix càstig que li ha caigut al seu segon, Marcus Sorg, i ha multat amb 5.000 euros Robert Lewandowski i Lamine Yamal per no presentar-se immediatament a la sala de control antidopatge.
Després de la reunió de la seua Comissió de Control, Ètica i Disciplina, la UEFA va fer públiques ahir les sancions, que inclouen una multa de 20.000 euros a Flick per incomplir les normes bàsiques de conducta, d’acord als articles 11 (1) i 11 (2) del Reglament Disciplinari de la UEFA; i també dos multes al club: una de 5.250 euros per llançament d’objectes i una altra de 2.500 per llançament de bengales (article 16.2).
El tècnic alemany va donar un cop a la banqueta en els minuts finals del partit, en el qual el Barça va quedar eliminat de la competició, i posteriorment va assegurar que el resultat no havia estat just per algunes decisions de l’àrbitre polonès Szymon Marciniak. “Creiem que el resultat és injust per algunes decisions arbitrals, ho he de dir. No vull parlar gaire de l’àrbitre, però cada decisió que era al 50/50 acabava sent a favor d’ells, és el que em fa posar trist. No m’agrada parlar més de l’àrbitre, li he dit el que penso, però no ho repetiré aquí, ara, no és just tampoc per al meu equip, que ha fet un treball enorme”, va assenyalar Flick després del xoc.
Ter Stegen fa marxa enrere i firmarà la baixa mèdica
L’endemà que el Barça fes oficial que li retirava la capitania a Marc-André ter Stegen, el porter alemany ha fet públic un comunicat explicant la seua situació i, per primera vegada, mostra estar disposat a col·laborar amb el club perquè el Barça pugui enviar el seu informe mèdic a LaLiga.
“En les últimes setmanes s’han dit moltes coses sobre mi, algunes totalment infundades. Per això, sento que és necessari expressar la meua versió dels fets amb respecte, però amb claredat”, va dir Ter Stegen, que es va mostrar molest: “Em dol que molta gent dubti del meu compromís i professionalitat basant-se en informació incompleta o inexacta.” El porter alemany va concloure el comunicat donant el seu vistiplau a l’informe mèdic del club. “Reitero la meua disposició de col·laborar en aquest assumpte i facilitar l’autorització requerida”, va indicar.Per una altra banda, Robert Lewandowski té unes molèsties musculars que li impediran jugar demà el Trofeu Joan Gamper contra el Como italià, mentre que Dani Olmo va fer ahir treball al marge del grup per una sobrecàrrega.