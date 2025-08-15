FUTBOL
Descompte del 50% en abonaments de l’Atlètic Lleida
Entre 40 i 90 € fins a l’inici de la Lliga i gratis per a jubilats socis del Lleida
L’Atlètic Lleida va presentar ahir la campanya d’abonats per a la temporada sota el lema “De Lleida, per Lleida”, en col·laboració amb Finques Prats, amb una rebaixa del 50% en els preus inicialment previstos i que ara aniran de 40 a 90 euros. La promoció estarà vigent del 22 d’agost al 5 de setembre i inclou les categories d’adult i veterà, mentre que el carnet de jove es mantindrà a 40 euros i els menors de 12 anys el tindran gratis. Abans d’iniciar la campanya per al públic general, del dia 18 al 25, els socis jubilats del Lleida CF que ja s’hagin abonat aquest curs podran rebre el carnet de l’Atlètic Lleida de manera gratuïta, mantenint si ho desitgen el mateix seient i número de soci, igual com la resta d’abonats del Lleida CF, que tindran preferència si volen abonar-se també a l’equip de Segona RFEF. Aquesta oferta especial serà activa només de forma presencial a les oficines del Camp d’Esports.
Horaris i preus
La resta d’abonaments podran adquirir-se a partir del dia 22 al web oficial del club (www.atleticlleida.com) o a la planta baixa del Camp d’Esports en horari de dilluns i dimarts de 9.30 a 13.30 hores i dijous de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.30 hores. Els preus amb descompte són de 40 euros per a joves (13-21 anys) a qualsevol zona, 90 euros per a adults a tribuna, 60 al lateral i 40 al Gol Nord, mentre que els veterans (a partir de 66 anys) pagaran 50 euros a tribuna i 40 a la resta de zones. Una vegada arranqui la Lliga, les tarifes tornaran al preu inicial, entre 40 i 180 euros.
El vicepresident del club, Néstor Gutiérrez, va assenyalar que arribar als 2.000 abonats “seria un èxit” i va explicar que la decisió d’ampliar el descompte a tothom va sorgir després que la campanya inicial contemplés rebaixes per a col·lectius concrets, la qual cosa va provocar queixes a les xarxes socials. “Vam veure que es qüestionava per què a uns sí i a d’altres no i vam decidir obrir-lo a tots. Som nous, sense l’experiència d’altres amb més recorregut, i ens preocupa més sumar abonats que la recaptació”, va afirmar.
Diumenge, a les 17.00, horari per als partits
El vicepresident del club també va anunciar ahir que l’horari preferent per disputar els partits serà el diumenge a les 17.00 hores. No obstant, l’haurà de canviar quan jugui contra Balears i també quan coincideixi amb el Lleida CF, que té prioritat i obligarà que l’Atlètic Lleida es desplaci al dissabte a la tarda.