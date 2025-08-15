FUTBOL
El Lleida CF voreja els 900 abonats en només deu dies
El jutge encara no s’ha pronunciat sobre l’aixecament dels embargaments
En tot just deu dies des que va posar en marxa la nova campanya d’abonats, el Lleida CF ja voreja els 900 abonats. El club va comunicar ahir que ja ha despatxat 874 carnets, una xifra que l’adjunt a la presidència, Marc Torres, considera “molt bona”.
D’altra banda, el titular del Jutjat Mercantil de Lleida encara no s’ha pronunciat sobre l’aixecament dels embargaments que pesen sobre el club, un tràmit que és indispensable perquè el concurs de creditors tiri endavant i per a la mateixa supervivència de l’entitat, ja que sense aquest aixecament el club es veuria abocat, amb tota probabilitat, al tancament.
Mentre s’espera la decisió judicial el Lleida continua generant recursos mitjançant la venda de carnets. “La valoració de la resposta a la campanya és molt bona”, afegia Torres. “La campanya es va presentar el passat dia 4 i les oficines han estat obertes cinc dies. Quan tinguem la possibilitat de poder cobrar amb targeta i vendre a través del web creiem que tot anirà més ràpid”, va afegir.
La campanya, que té com a lema “Som el Lleida. Més vius que mai”, té per objectiu igualar la xifra de 3.000 abonats que va tenir el club la passada temporada. Per això ha rebaixat preus. Així, el carnet de tribuna costa 180 euros, 40 menys que la passada temporada, una rebaixa que es repeteix en altres ubicacions del Camp d’Esports. Per la seua part, les penyes del Lleida van emetre ahir un nou comunicat conjunt, a tall de reacció a la campanya d’abonats posada en marxa per l’Atlètic Lleida (més informació a la pàgina 26), en el qual reiteren que mai no donaran “suport” ni animaran aquest club, amb el qual el club compartirà estadi aquesta temporada i que jugarà a Segona RFEF.
D’altra banda, el club va anunciar ahir les incorporacions dels centrecampistes Jorge Revert, que va marcar un gol a Mollerussa, i Toni Martí Totti.