HOQUEI
El Vila-sana amplia estructura amb dos gerents
Juanjo Ariza i Arnau Vidal impulsaran la digitalització i professionalització del club. Venda d’entrades i carnets pel web
El Vila-sana ha decidit fer un altre pas cap a la professionalització i ha contractat dos gerents per “fer un pas endavant, fer coses noves i posar ordre al club. No ens podem permetre morir d’èxit”, explica el president, Ramon Porta. Per a això ha fitxat Juanjo Ariza (Lleida, 18-6-1975) i Arnau Vidal (Girona, 7-5-1996), dos persones del món de l’hoquei i que es fan càrrec d’aquesta parcel·la organitzativa. Ariza, als seus 50 anys, va jugar la passada temporada amb l’Olímpic Reus i Vidal ha fitxat aquest estiu per l’Alpicat.
“És una aposta per la professionalització del club”, insisteix Porta. “Ara mateix hi ha massa coses que se’ns escapen. Els últims quatre anys hem fet un canvi molt gran i cal saber gestionar-lo.” Ariza explica que “l’objectiu és ser més eficients, aprofitar millor els recursos”, i avança que “el primer que farem és una pàgina web, a través de la qual es puguin comprar les entrades per als partits i els carnets d’abonat”.
En aquest sentit, el club ha creat un codi QR per poder fer aquests tràmits. El Vila-sana també ha donat a conèixer el preu dels abonaments per a aquesta temporada. Així, al carnet individual costa 110 euros (150 amb seient) i el jubilat, 85 (110 amb seient).
Arnau Vidal, que les tres últimes temporades ha jugat a l’Olot i fa uns anys va ser entrenador d’un equip de base del Vila-sana, afegeix que “la nostra idea és que a final de temporada el Vila-sana sigui un club millor del que és ara, que arribi a ser un club professional al cent per cent. També tenim per objectiu omplir el pavelló en cada partit, no només davant dels grans de la Lliga”. “El nostre referent és el bàsquet, el que fa fa l’Hiopos Lleida a l’ACB o els partits de l’NBA”, afegeix Ariza. “Que anar a veure el Vila-sana no sigui només veure el partit, que hi hagi un bon ambient, que sigui una cosa divertida, una festa.”
Porta explica que “fa dos anys que busquem gent que s’impliqui en el projecte i tenir un gerent fa temps que ho busquem. Ara s’ha donat l’oportunitat i considerem que és el millor per al club”. Ariza corrobora que “Porta feia temps que m’ho oferia i ara ens ha quadrat tot”.
Elsa Salvanyà, quarta jugadora a l’Europeu
El seleccionador espanyol d’hoquei, Sergi Macià, ha convocat la jugadora del Vila-sana Elsa Salvanyà per disputar el Campionat d’Europa que tindrà lloc a Portugal al setembre. Salvanyà, un dels fitxatges de l’equip per a aquesta temporada, supleix la baixa per lesió de Sara Roces. Amb Espanya també juguen Victòria Porta, Anna Salvat i Aina Florenza.