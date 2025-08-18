FUTBOL
L’AEM continua invicte a l’empatar in extremis
Aconsegueix la igualada contra l’Espanyol, de Lliga F, gràcies a un gol en el 89
❘ sANT ADRIÀ DE BESòS ❘ El nou projecte de l’AEM per a aquesta temporada, sota la tutela del tècnic Joan Bacardit, continua invicte en pretemporada. Ahir van salvar un empat davant de l’Espanyol, de Lliga F, gràcies a un gol d’Evelyn en el minut 89 que va maquillar l’actuació d’un conjunt lleidatà que es va veure àmpliament superat pel seu rival (1-1). El duel va tenir lloc a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on també es van enfrontar els filials d’ambdós equips en un xoc que va acabar amb victòria de l’AEM B gràcies a un gol d’Helena en el minut 82.
Pel que fa al xoc entre l’Espanyol i l’AEM, les lleidatanes van anar de més a menys. En els primers trenta minuts van imposar el seu futbol i van aconseguir doblegar el conjunt dirigit per Sara Monforte. Tanmateix, després de la pausa d’hidratació, les lleidatanes es van veure sobrepassats amb el vendaval ofensiu de l’Espanyol que, fent gala de la seua superior categoria, se’n va anar al descans guanyant gràcies a un gol de l’exjugadora de l’Ajax Hoekstra en el minut 38 (1-0).
A la represa, el guió va ser el mateix, però les blanc-i-blaves no van tenir sort de cara a barraca. Les ocasions de les barcelonines se succeïen i l’AEM intentava sobreviure. Tot i així, establint-se en l’èpica del futbol, van aconseguir empatar amb un cacau d’Evelyn a la sortida d’un córner (1-1) que els permetia continuar invictes en pretemporada. I és que l’AEM ha disputat tres partits més –dos davant de rivals de superior categoria– en els quals va aconseguir dos empats i una victòria. Els empats van ser contra el DUX Logronyo (1-1) i el Badalona Women B (0-0) i el triomf, davant del primer equip del Badalona Women (4-3).
Després del matx davant de l’Espanyol (1-1) i malgrat mantenir l’invicte gràcies a un gol d’Evelyn a l’últim minut, el tècnic de l’AEM, Joan Bacardit, es va mostrar descontent pel rendiment del seu equip i va assegurar que “el millor del partit ha estat el resultat. Elles han tingut ocasions per marcar-nos quatre o cinc gols. En els primers 30 minuts hem estat bé, però després de la pausa d’hidratació tot ha canviat, fins i tot anant a pitjor a la segona meitat”.
Malgrat que l’AEM no va firmar la seua millor actuació, l’equip continua invicte i ha aconseguit aconseguir grans resultats davant de rivals de superior categoria. Per això, Bacardit va reconèixer que també hi ha brots verds: “En cada partit hi ha coses positives i negatives. El millor de tot és que el bo ens està agradant molt i el dolent té solució i podem corregir-ho”, va explicar en aquest sentit. Aquests errors que poden corregir són, segons va explicar ell mateix, “aplicar-nos molt més en la pressió, atrevir-nos a anar a dalt i tenir més clar quan saltar a pressionar el rival en diferents situacions del xoc”, va sentenciar el preparador barceloní de l’AEM .