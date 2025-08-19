HANDBOL
Amb la il·lusió per bandera
El Lleida Handbol arranca la preparació per a la seua estrena en la segona categoria de l’handbol femení. “És un repte nou per a tothom”, assegura Raigal
El Lleida Handbol va començar ahir a treballar al pavelló de l’Inef per preparar la seua estrena a la Divisió d’Honor Or femenina, la segona a nivell estatal a què va accedir la temporada passada després de guanyar de forma brillant la fase d’ascens a Saragossa. L’equip, que continuarà dirigint Iban Raigal, arranca amb la il·lusió per bandera. “Aquest any més que mai”, reconeix el tècnic, que assegura que “és un repte nou, una categoria nova per a tothom, per al club, per a mi mateix i per a totes les jugadores, malgrat que una de les incorporacions vingui de la Divisió Elit. Això suposa una il·lusió immensa”.
Raigal no amaga que el repte serà la permanència. “El primer objectiu ha de ser competir al màxim per veure on és el nostre nivell, però sempre el primer any després d’un ascens és intentar mantenir la categoria, que ja és molt costós”, va indicar.
Per a això el club ha mantingut el bloc de l’ascens amb un parell de retocs, si bé la carpeta de fitxatges encara no està tancada i no es descarta que arribi una altra incorporació. De moment les cares noves són dos laterals destres, Claudia Moreno, que arriba del Valladolid de la màxima categoria, i Agnès Grau, de l’Amposta. Continuen de la passada campanya les porteres Edurne González i Lara Perís, reforçades per la juvenil Romaisa Bakchich, les extrems Marina Graell, Minerva Soto, Merli Baró i Valentina Bastarrica, les pivots Carmen Esparza i Jone Hijosa, les centrals Henar Martínez i Alicia González, l’especialista defensiva Aiora Orexa i la lateral Cati Casasola.
“Amb el que tenim podem competir perquè hem reforçat les dos posicions en què érem més dèbils”, va comentar el tècnic del Lleida Handbol, que va destacar la implicació de les jugadores per seguir en el projecte. “Moltes han fet un esforç per quedar-se malgrat tenir ofertes per jugar fora. Potser em faltaria un fitxatge més, però de moment confiem amb el que tenim i crec que tenim un equip per lluitar per seguir en la categoria”, va sentenciar.