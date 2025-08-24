FUTBOL
Dos errors condemnen el Lleida
Els de Jordi Cortés cauen a domicili contra el Tamarit en un altre assaig de cara a la nova temporada. Amb aquesta derrota, el Lleida encadena tres partits de pretemporada sense guanyar
❘ tamarit de llitera ❘ Els errors van castigar un Lleida que va caure ahir per 2-0 davant del CDJ Tamarit a La Colomina pels gols d’Espinosa i De las Heras. Amb aquesta derrota, els de Jordi Cortés encadenen el tercer partit de pretemporada sense conèixer la victòria, des que es va imposar per 1-2 al Mollerussa al Trofeu Ciutat de Mollerussa.
A la primera part, els lleidatans no van estar bé. El joc vertical d’un equip que l’any passat va acabar en novena posició del grup XVII de Tercera RFEF els hi van complicar molt les coses i no es van sentir còmodes sobre el camp. Tot i així, el Lleida va ser capaç d’aguantar i mantenir l’empat fins al minut 40, quan un error en la pressió va ser fatal. Els de la Terra Ferma no van saltar bé a pressionar el rival i el Tamarit ho va aprofitar per obrir el marcador amb un gol d’Espinosa (1-0). Gerra d’aigua freda al tall del descans.
A la represa, el guió va canviar. El Lleida es va mostrar més valent i a través del joc associatiu va poder estar millor. A diferència dels últims partits davant l’Altorricó i el Sant Andreu, els de Cortés es van sentir més còmodes amb la pilota i, per moments, van poder generar bons acostaments a la porteria rival. Tot i així, de nou, un greu error tornaria a ser definitiu per als de Ponent. I és que al minut 73, van cometre una badada a la sortida des de darrer i van posar el gol amb safata a De las Heras, que no va perdonar (2-0).
Malgrat el resultat final, els lleidatans van presentar millores respecte als últims partits. Van sortir amb molts canvis a l’onze titular –vuit respecte al seu últim partit al Camp d’Esports davant del Sant Andreu–, però van ser capaços d’aconseguir el control del partit, sobretot a la segona meitat, quan van mostrar una bona imatge amb pilota.
Després d’obtenir una victòria, un empat i quatre derrotes en els seus primers sis partits de pretemporada; el Lleida tancarà la seua preparació el cap de setmana vinent. Ho farà amb dos partits més: dissabte a domicili contra la UD Fraga, i diumenge a casa davant del Terrassa de Segona RFEF.
Un cop superada la pretemporada, el Lleida començarà una nova temporada al grup V de Tercera RFEF, després del recent descens administratiu. Els lleidatans debutaran el dissabte 6 de setembre a domicili amb el Can Vidalet, acabat d’ascendir de la Lliga Elit.
Jordi Cortés: “Seguim en construcció”
Després de la derrota amb el Tamarit per 2-0, el tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va destacar que “es van veient millores, ja que hem estat més capaços de generar més que els dies del Mollerussa o el Sant Andreu”. “Tot i així, no hem d’oblidar que és un rival de Tercera RFEF i continuem en construcció”, va afegir.
Així mateix, el tècnic va demanar “paciència”, ja que “hem d’entendre que l’objectiu d’aquest equip no és pujar, si no materialitzar la permanència”. Pel que fa al partit, Cortés va assegurar que “a la primera part no hem estat bé. Tot i així, a la segona hem estat millor”.