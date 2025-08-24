Mor un corredor de 17 anys a la Vuelta Internacional Ribera del Duero
Un ciclista de 17 anys i natural de Màlaga va morir ahir mentre participava en la novena edició de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, al veure’s implicat en una caiguda massiva a l’equador de la segona etapa, que discorria entre Langa de Duero i la Laguna Negra de Vinuesa, a la província de Sòria.
L’organització de la prova va informar de l’accident i va transmetre les condolences als familiars i persones properes al difunt, integrant del Tenerife Cabberty U19 Team. La direcció de la cursa va confirmar també la suspensió definitiva de l’etapa.
L’accident es va produir sobre les 12.12 hores a la meitat de la segona etapa, sobre el quilòmetre 68, entre Langa de Duero i Laguna Negra de Vinuesa (117 quilòmetres), a l’encreuament de l’N-234 per accedir a El Amogable, que és un enclavament forestal dins del Pinar Grande.
En l’accident es van veure implicats fins a 18 corredors del pilot, que van ser traslladats en ambulància a l’hospital Santa Bárbara de Sòria, entre ells tres ferits greus i el traspassat, que va morir en el trajecte cap a aquest centre hospitalari. La prova, que havia de finalitzar avui, reunia 174 ciclistes júniors procedents de 29 equips de deu països.