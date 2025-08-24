FUTBOL
Remuntada de campió
El Barça suma una valuosa victòria contra el Llevant després de capgirar un 2-0. Pedri i Ferran Torres, tot just començar la segona part, i un gol en pròpia porta van segellar el triomf
❘ VALÈNCIA ❘ El Barcelona va firmar una remuntada de campió per sumar tres punts en un partit que tenia molt complicat al descans, al qual va arribar perdent per 2-0. Va patir però va capgirar el marcador davant d’un Llevant molt lluitador, que va aconseguir avançar-se a la primera part amb els gols d’Iván Romero i José Luis Morales, aquest d’un penal més que rigorós, com acostuma a ser habitual contra el Barça. Però en una segona part excel·lent Pedri González i Ferran Torres van empatar el partit a l’inici d’aquest període i, al minut 91, Unai Elgezabal va marcar en pròpia porta a l’intentar rebutjar una centrada perillosa de Lamine Yamal que suposava el 2-3 i un triomf de gran mèrit en un camp habitualment dificil per als barcelonistes.
El campió de Primera i el campió de Segona es van creuar ahir a la capital del Túria amb pocs canvis, però significatius, en el seu segon onze de la temporada. El Llevant, amb tan sols un: l’entrada del comandant José Luis Morales. El Barcelona, amb dos: Marc Casadó i Marcus Rashford. Casadó va ocupar la posició de migcampista per suplir Frenkie de Jong, que acaba de ser pare, i l’ex del Manchester United es va estrenar des del començament després de jugar 21 minuts a Son Moix.
El Barcelona va monopolitzar la pilota i en els primers compassos Lamine Yamal ja va deixar esclats de la seua qualitat. Tanmateix, qui va tenir la primera va ser Rashford abans del minut cinc. En cada intent, el davanter es desfeia al seu pas de totes les samarretes blaugrana per la banda esquerra, però Pablo Campos li va tapar la rematada.
El 15, Sánchez va tallar el pas a Lamine Yamal, va recuperar la pilota, la va penjar a l’àrea, on Morales va cedir a Iván Romero, que no va fallar. El davanter va retallar i va marcar l’1-0. Després del gol, el Barça va tornar a la càrrega. Però va ser incapaç d’empatar. A més, en el temps afegit una rematada de Morales va tocar la mà de Balde. Després de la revisió del VAR, l’àrbitre va concedir penal, que el Llevant va transformar en el 2-0. Després del descans, Flick va donar entrada a Gavi i Dani Olmo per Casadó i Rashford.
El Barça va iniciar l’operació remuntada molt aviat. Al minut 49, Pedri va retallar distàncies amb un xut imparable des de fora de l’àrea després d’un córner assajat i tres minuts després Ferran va marcar el 2-2 assistit per Raphinha des del córner.
El Barça va assetjar la meta local, però el Llevant aguantava l’empat fins que en el temps afegit va arribar el 2-3. Elgezabal va marcar el gol de la remuntada a l’intentar rebutjar una centrada de Yamal. I els tres punts se’n van anar a Barcelona.
Flick: “El primer gol ens ha ajudat, però el Llevant ha defensat molt bé”
Hansi Flick va analitzar el partit contra el Llevant, que el Barcelona va remuntar en temps afegit, i també es va referir al penal per mans de Balde. “El Llevant ha defensat molt bé. Té jugadors molt ràpids. No ha estat fàcil. A la primera part ells han tingut bones oportunitats. A la segona part hem canviat. El primer gol que hem marcat ens ha ajudat, hem agafat confiança i hem lluitat fins al final del partit per sumar els tres punts. Sobre el penal no puc dir si ha estat clar no. La jugada no ha estat clara però ho hem d’acceptar”, va dir Flick.
L’Atlètic només pot empatar a casa
L’Atlètic de Madrid, que a la primera jornada va perdre davant de l’Espanyol, no va poder passar ahir de l’empat a casa contra l’Elx del lleidatà Aleix Febas (1-1). També van empatar Mallorca i Celta (1-1).