ATLETISME
Doble victòria de la junedenca Alba Capell
L’atleta de Juneda Alba Capell Quirós va aconseguir una doble victòria entre el passat cap de setmana i aquest. Dissabte passat dia 16 es va adjudicar la victòria en categoria sub-12 femenina a la Trail Moixeró, la carrera de muntanya que es disputa a Bagà, sent a més segona en l’edat alevina només al darrere de Tom Franco.
I abans-d’ahir, a la Vertical La Bandera que es disputa a la Guingueta d’Àneu va aconseguir el títol en la categoria absoluta femenina, sent la participant més petita de la prova. Ho va fer a més rebaixant el temps que va aconseguir l’any passat i deixant-lo aquesta vegada en 30 minuts i 10 segons.
En les dos proves també es va imposar en categoria absoluta el corredor de Puigcerdà Pere Rullan, tot un il·lustre i figura destacada de les carreres de muntanya, amb el qual Alba Capell es va fer unes fotos.